Японці планують зайти в український бізнес. Найбільше цікавить їх, зокрема, енергетика, агропромисловість та виробництво автомобілів. Україна запрошує японських підприємців інвестувати в післявоєнну реконструкцію країни. Про це говорили на спільній японсько-українській конференції у Токіо, а ще підписали 56 угод в різних галузях.

Окрім того, Японія послабить візовий режим для українського бізнесу та родичів біженців. А от чим Київ приваблюватиме підприємців з країни вранішнього сонця? Далі в нашому матеріалі.

Енергетика - атомна і відновлювана, видобування газу, ІТ-сектор, агропромисловість, спорудження новітніх швидкісних автодоріг і залізниць. Усі ці галузі в полі інтересу японських інвесторів. Розповісти про можливості, які відкриває участь у повоєнній відбудові України, до Токіо приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він запевняє: український уряд сприятиме появі японських підприємств, зокрема провідних світових автовиробників.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Я окремо хочу подякувати всім японським компаніям, які пішли з росії й з російського ринку. Дякую! Це позиція відповідального бізнесу, яка заслуговує на глибоку повагу. Ми готові запропонувати вам особливу співпрацю. Одночасно наш уряд планує запровадити додаткову державну програму стимулів для підтримки виробників у сфері автомобілебудування, особливо це стосується електрокарів.

Аби зацікавити інвесторів, японський уряд виділяє мільярд і 250 млн євро під гарантії та кредити. Це одна з міжурядових угод підписаних на конференції. Загалом ухвалено 56 спільних документів, зокрема конвенцію про уникнення подвійного оподаткування. А також низку меморандумів між представниками бізнесу і влади. Разом з тим, Шмигаль наголошує: Україна переймає японський досвід у розбудові післявоєнного українського майбутнього.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уроки вашого відновлення, японського економічного дива надихають нас. Ми уважно вивчаємо досвід японської модернізації. Аналізуємо все те, що дозволило японській економіці увійти до 5 найбільших у світі. Ми адаптуємо окремі елементи вашої економічної політики для того, щоб у світі з'явилося українське економічне диво.

Окрім того, Київ висловлює вдячність Японії за лобіювання українських інтересів на Сході, а також серед країн Великої Сімки. Тепер країну запрошують стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку. І в Токіо до цього ставляться серйозно.

Фуміо Кішіда, прем'єр-міністр Японії:

Президент Зеленський сказав, що підтримка України - це не благодійний проєкт, це інвестиція в безпеку та демократію світу. Я хотів би додати ще одну мету, і це теж інвестиція в майбутнє. Ми підтримуватимемо Україну, щоб вона могла рухатися до реконструкції своєї економіки, перейти до фази промислового розвитку та розробити основу для сталого відновлення, щоб відновити свої засоби до існування.

Японія - один з лідерів щодо фінансової підтримки України. За неповних два роки вона надала допомоги на 10 мільярдів доларів США. Законодавство країни не дозволяє постачати зброю, тому ці кошти спрямовані на гуманітарні та інфраструктурні проєкти, а також підтримку бюджету.