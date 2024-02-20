Відновлюються, щоб знову стати в бій: історії незламних героїв [ Редагувати ]
Вони віддають найцінніше, що в них є - своє життя та здоров'я. Наш наступний матеріал про героїв фронту, які відновлюються після важких поранень. І у більшості захисників ціль тільки одна - якнайшвидше повернутися у стрій. Більше про жагу до життя та мрії українських ветеранів в матеріалі Романа Барашева.
Дмитро, піхотинець Збройних сил України:
З будинку спрацював снайпер, який влучив мені в бік.
Дмитро отримав важке поранення в бою під Сєверодонецьком торік у квітні. 22-річний боєць намагався врятувати побратимів.
Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:
Підійти до мене неможливо було - хто підійшов би, поліг би рядом.
З пораненням у живіт Дмитру довелося пройти кілька сотень метрів, перш ніж він дістався своїх позицій.
Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:
В моменті потом відрубався.
Нині Дмитро проходить реабілітацію. Вже після двадцять другого операційного втручання. Цього разу працювали фахівці з мікросудинної хірургії в науковому центрі імені Шалімова.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового Центру хірургії ім. Шалімова:
Операція наша пройшла успішно. Із задачею закриття дефекту ми успішно справились.
Перед лікарями постала непроста задача - взяти шкіряно-м'язовий клапоть здорової шкіри з ноги пацієнта й пересадити на ушкоджену ділянку. Кажучи словами хірургів, провести аутотрансплантацію.
Євген Симулик, завідувач відділу мікросудинної хірургії Національного наукового Центру хірургії ім. Шалімова:
Ось це місце забору нашого клаптя. Пацієнту було встановлено тканинний еспандер, балон, який поступово ми розтягували для того, щоб збільшити ширину і довжину клаптя, що дозволило взяти його в розмірі 42 на 9 сантиметрів.
Про цю та інші операції, що зроблені в Центрі хірургії та трансплантології українським бійцям, Євген Симулик доповідає на "Шалімовських читаннях" - щорічний науковий захід, присвячений питанням військовій хірургії.
Олександр Усенко, керівник Національного наукового Центру хірургії ім. Шалімова:
Набутий досвід надав нам можливість підготуватися до 24 лютого. Підготовлені мультидисциплінарні команди, відпрацьовані основні оргзаходи, підготовлені запаси ліків та донорської крові.
Будь-яке лікування починається з оперативної евакуації пораненого бійця з поля бою.
Анатолій Казмірчук, командувач Медичних сил ЗСУ:
Система евакуаційного забезпечення створена, щоб пацієнта якнайшвидше доставити на необхідний етап допомоги, починаючи від стабілізаційного пункту, закінчуючи військовими медичними госпіталями та цивільними лікарнями, на базі яких працюють пліч-о-пліч військові медики з цивільними хірургами.
В умовах війни роботи у хірургів значно побільшало. Але без державної допомоги урядовці обіцяють не залишити жодного захисника. Цьогоріч на хірургічні операції та розвиток військової хірургії у бюджеті держави закладено близько 25 мільярдів гривень - це на третину більше, ніж торік.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Ми повинні робити все можливе, щоб витрати, які несуть заклади охорони здоров'я, повністю покривалися за кошти державного бюджету.
Міністр нагадує, що медикам доводиться працювати в надскладних умовах, коли ворог не полишає спроб перетворити на руїни тисячі медзакладів України.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Понад 1600 об'єктів закладів охорони здоров'я були пошкоджені російськими терористами, і величезна кількість з них знищена, на слуху всіх останній обстріл лікарні в Селидове, де були летальні жертви серед пацієнтів, і це черговий прояв тероризму та геноциду українського народу.
Заклади Національної академії медичних наук України, до яких відноситься й Інститут Шалімова, від початку великої війни повернули до життя не одну сотню військовослужбовців із найважчими бойовими травмами, каже президент академії.
Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України:
Війна - це травматична епідемія, коли поступає масово велика кількість поранених і постраждалих. Всі хірурги теперішні, які раніше займалися мирною хірургією, зараз перемикнулися на військову хірургію. Ми випустили 14 книг, які присвячені вогнепальним ушкодженням кінцівок, живота, грудної клітки. Зараз готується - головного мозку, очей, органів слуху. Це настільні книги тих хірургів, котрі їдуть на передову.
Повернутися до нормального життя та знову піти воювати проти ворога - планує і герой нашого сюжету.
- Які плани на майбутнє? - Вилікуватися, і до хлопців назад. - А здоров'я дозволить? - Думаю, так. Молодий, здоровий, заживе.
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