У мобільному контейнері вітчизняного виробництва є все те, що потрібно для надання екстреної допомоги пораненому.

Мобільний стабілізаційний контейнер STABNET. Такий напередодні благодійники відправили на фронт із Києва! "Капсула життя" допоможе рятувати важкопоранених на передовій. Контейнер обладнаний усім необхідним, щоб реанімувати військових впритул до лінії зіткнення. Про STABNET розкаже Михайло Манилюк.

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Врятувати важкопоранених на передовій - завдання номер один для військових медиків. Бійців потрібно евакуювати до стабілізаційних пунктів, які зазвичай знаходяться далеко від лінії зіткнення.

Людмила Сакали, капітан військово-медичної служби:

Тут є, трошки навіть з надлишком, абсолютно весь перелік обладнання. Починаючи від апарату ШВЛ і навіть огулятор, який надасть можливість лікарю зробити аспект допомоги, стабілізувати пораненого з максимальною можливістю.

У цьому мобільному контейнері вітчизняного виробництва є операційний стіл, кардіомонітор, портативний УЗД-сканер, кисневий концентратор, ручний дефібрилятор. Усе те, що потрібно для надання екстреної допомоги пораненому.

Василь, старший лейтенант військово-медичної служби:

Цей контейнер допомагає врятувати тоді, коли треба стабілізація пацієнта, коли він не може йти далі по етапах евакуації. Тобто є піший, є перегрузка на швидкохідні автомобілі, от якраз на всіх цих етапах треба така штука, яка допоможе стабілізувати пацієнта, перелити кров, зупинити кровотечу і переміщати пацієнта далі. Раніше це було тільки в швидкій допомозі, і то, яка мала лікаря анестезіолога і мала перелік певного обладнання.

Під час проєктування контейнерів, розробників консультували досвідчені військові медики.

Дам'ян Аррі-Марен, організатор гуманітарних проєктів для України від Союзу Українок Франції:

Наш виклик, який ми приймаємо, - зробити цілу мережу контейнерів, які будуть забезпечувати порятунок поранених протягом "золотої години"). Це прототип, перший етап проєкту. Ми плануємо передати на передову ще десять таких контейнерів, але наша глобальна ідея в тому, щоб зробити мережу зі ста мобільних "Стабнетів".

Ці контейнери будуть розташовані якнайближче до нульових позицій, кажуть військові медики. І висловлюють певні побажання до наступних "Стабнетів".

Костянтин Гуменюк, головний хірург Збройних сил України:

Він має бути функціональним. Тут має бути, перш за все, медична бригада, яка надає ту допомогу, тут має бути обладнання для надання допомоги, але моя думка, що тут має бути все трошки компактно, і, крім того, ми говорили, що мають бути такі спеціальні конверти, в яких знаходиться все зручне для надання допомоги, щоб медперсонал зразу, швидко зміг достати катетер, шприц, дренаж. Вдосконалити і безумовно зробити випробування в зоні бойових дій для того, щоб побачити його функціональність.

Військові медики наголошують, що багато поранених гине саме на шляху до стаціонарних стабілізаційних пунктів. Адже процес евакуації може зайняти кілька годин. Лікарі сподіваються: використовуючи мобільний контейнер, який вже скоро відправиться в одну з гарячих точок України, вони матимуть змогу врятувати більше українських захисників.