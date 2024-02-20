"Якщо безправ'я стає законом, то супротив стає обов'язком" - ці слова Віктора Чміленка на його могилі у селі Борисівка.

В Україні сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні, а також роковини початку російсько-української війни. Саме в ці дні протистояння між учасниками Революції гідності й тодішнім режимом досягло піка - почалися масові розстріли протестувальників. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів.

Серед них і Віктор Чміленко. Фермер з Кіровоградщини, громадський активіст, учасник Євромайдану та Революції Гідності, мріяв розбудувати у селі Борисівка агротуризм, екотабори для молоді та затишну садибу. Втім ці мрії та плани обірвала куля снайпера 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Туди Віктор Чміленко прибіг з помаранчевими ношами, щоб допомогти пораненим.

20 лютого дві тисячі чотирнадцятого року об одинадцятій десять куля снайпера обірвала життя Віктора Чміленка - фермера із села Борисівка. У центр Києва, на вулицю Інститутську, чоловік прибіг з помаранчевими ношами, щоб рятувати поранених.

Віктор Чміленко, син Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

Село Борисівка, батькова хата, де жили я і дві мої сестри, тут наше дитинство проходило до якоїсь пори, росли, пам'ятаємо, як це все будувалося, як воно робилося все, зараз час такий пройшов. Хотів збирати друзів, родину, хотів, але не сталося те, що хотілося. Думав, внуків буде, але нікого не діждався, на жаль. У мене троє дітей, три дівчинки, в сестри - двоє діток, теж дві дівчинки.

Син Віктора Чміленка - теж Віктор - разом з другом родини Олексієм, приїхав провідати батьківську хату. Будинок, садок, подвір'я - все тут своїми руками створював, садив та плекав його батько.

Віктор Чміленко, син Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

Це мати стоїть, махає батьку, зустрічає, наприклад, степ, тварини, і що його чекають, задум такий. Давно, давно, не змивається, тримається вже десять років, як немає батька, ще стоїть все. Батьку це все дуже подобалось, він свою роботу любив, вкладав всього себе, в нього не було такого: та хай, та нехай, та не цей, якщо він брався, то доробляв до кінця.

Олексій Цокалов, побратим Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

Якщо є мрія, почуття, то складається в одну картину.

Так розказував побратиму свою філософію життя Віктор Чміленко. Ділився тим, як його власне фермерське господарство та родинна садиба стали реальністю.

Віктор Чміленко, син Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

Це профіля лиць: батько, мати, ми троє, і на момент коли він робив це, то хотів залишити таку пам'ять.

Дружина Героя Небесної Сотні з доньками нині за кордоном. Сім'я постійно спілкується за допомогою відеозв'язку.

Катерина Чміленко, донька Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

Я пам'ятаю, як ми розмальовували будинок, малювали соняшники. Викладав все своїми руками, і каже: будете приїжджати з внуками, другий поверх зробимо. Скільки у папи планів було, скільки там... І агротуризм папа хотів зробити теж, тільки ж ви бачите, як воно все....

Людмила Чміленко, вдова Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

Постійно думки там, от вірите, постійно думки там, і за сина, за внучок, за невістку, бо тут ми в безпеці, а там, а Вітя, Вітя над нами, Вітя постійно з нами...

У будинку скрізь фотографії з подорожей Віктора Чміленка: Україною, закордоном, але найкраще йому було вдома.

Віктор Чміленко, син Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

Найкомфортніше йому було в Борисівці, тут, це було саме для нього місце, де він найкраще себе відчував, тож ми тут його й поховали.

Олексій Цокалов, побратим Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

Воля, вітри, які дують, степ, річка, що може бути ще красивіше, і от Віктора слова, що ми до кінця не розуміємо, які ми щасливі, що ми маємо таку можливість, ходити по землі Богом даній і дихати повітрям, це щастя.

Віктор Чміленко, син Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

На хату, на садибу, де жив, щоб якби завжди туди дивився.

"Якщо безправ'я стає законом, то супротив стає обов'язком" - ці слова Віктора Чміленка на його могилі у селі Борисівка.

Віктор Чміленко, син Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні:

До цієї дати завжди така, як вам сказати, сильно зачіпає, важко, коли розумієш, що вже десять років, от прийде зараз 20 лютого, ніби знову пішов відлік на одинадцять років, і завтра має відбутися апеляція в Києві, суд, який попередньо 45 секунд тривав. Суд по вбивцях, по беркутні, по ментах, оцих всіх. За десять років можна було уже десять раз їх посадить, доказати їхню вину чи провину за виконання наказів, але, на жаль, цього чогось не стається. А вони вбили людину, батька мого і ще 107 людей, багатьох покалічили, і вони розуміють, що їм нічого не буде, от вони це розуміють, бо тягнуть цю гуму, щоб от мати батькова не дожила до цього моменту, от я б був би радий, щоб хоч я це побачив, щоб виконавці й ті, хто віддавав накази, щоб вони відповідали, я на це дуже надіюсь.

Олексій Цокалов, побратим Віктора Чміленка, Героя Небесної Сотні: