Канада навесні планує передати Україні понад 800 сучасних бойових дронів SkyRanger R70 на майже 100 млн канадських доларів ($73 млн). Про це повідомив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

Канада інвестує більше 95 мільйонів доларів, аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70... Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають - і так само ми.

За словами міністра, дрони канадського виробництва SkyRanger R70 - одні з найкращих у світі в своєму класі.

Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі.

SkyRanger R70 здатні визначати окремі транспортні засоби та джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

Підписаний з виробником контракт передбачає надання також запасних деталей і послуг з обслуговування.