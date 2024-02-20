За місяць собаки виявляють на блок-постах Харкова до ста гранат, а ще - тротилові шашки, підривачі, тисячі патронів і кілограми канабісу.

Вони теж служать. Цілодобово чергують на блокпостах, прикордонних пунктах пропуску, а ще допомагають знайти міни та постраждалих під завалами. Нині, під час війни, у службових собак безліч викликів. Більше про їхню роботу в репортажі Світлани Шекери.

Амарег забігає до рейсового автобуса і йде проходом, обнюхуючи все на своєму шляху. Чи, бува, ніхто не перевозить заборонених предметів.

А це бійці Нацгвардії зупиняють легковик.

Пасажири, будь ласка, вийдіть на 1 хвилинку, собака перевірить ваш автомобіль і сядете назад.

Пес ретельно обнюхує авто і речі в багажнику.

У цій машині - нічого підозрілого. А ось тут…

Ей, ей, на! - дає м'ячик.

Як заохочення за знахідку - пес отримує м'ячик. А нацгвардійці - заховані під килимком набої. Таких знахідок, кажуть бійці, на день по три-чотири.

Позивний "К-9", начальник кінологічної служби:

Вдаються до різних хитрощів, і маскують запахи, і прячуть. Зазвичай це багаж, багаж це особисті сумки, речі, якісь ящики, коробки. Наприклад, там пакет в пакет, пакет в коробку, коробку в коробку. Ну, службові собаки виявляють, це в основному зброя, вибухівка, заборонені речовини для обігу.

За місяць собаки виявляють на блок-постах Харкова до ста гранат, а ще - тротилові шашки, підривачі, тисячі патронів і кілограми канабісу.

Позивний "К-9", начальник кінологічної служби:

Були автомати, набої, тобто карта відкручена, і під картою лежала зброя, набої.

У перервах між чергуваннями собаки постійно тренуються. 4-місячний Айс тільки на початку навчання.

Привчаємо його. Собака повинна бути активна, тактильна. Ходити за рукою. Добре! Поруч! Молодець!Лежати! Молодець!

Вже влітку Айс поїде на тренувальну базу, і за 4 місяці знаходитиме заборонені предмети не гірше, ніж, приміром, бельгійська вівчарка Мальта.

На! Молодець! Дістає з сумки пістолет. - Що вона знайшла? - Пістолет.

А на цьому пристрої собаки вчаться розрізняти запахи.

Можна закладати сюди запахи, ми кладемо зразки машини, тобто тампон, запах акумулятора, антифризу, мастила якогось. І закладаємо інший сторонній і шукаємо там шукану речовину.

Кінологи кажуть, сховати будь-що від навченого собаки практично неможливо.

Позивний "Мальта", начальник спеціальної кінологічної групи:

Чи почуєте десь там запах металу в автомобілі, а собачка відчує поміж запаху металу, наприклад, що там десь в металі захована зброя, гексоген, тротил чи ще щось, набої, порох.

Собаки виявлять порушників, і, за потреби, зупиняють.

Найкращі пси, які знайшли на блокпостах найбільше заборонених предметів, днями отримали нагороди. Бойові розгрузки, іграшки. І, звісно, ласощі.