Російські війська активізувалися на Запорізькому напрямку і намагаються прорватися до населеного пункту Роботино, який влітку звільнили Сили оборони України. Ворог постійно обстрілює позиції ЗСУ з артилерії, а потім проводить штурми з допомогою піхоти та бронетехніки.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Легіону Свободи Костянтин Денисов.

"Так, вони йдуть постійно в атаку, перед тим працює їхня артилерія без кінця, у них відносний безліміт. Плюс їхня авіація працює, бомбить позиції, тили наших сил.

Вони дійсно зараз намагаються встановити вогневий контроль і пробують зайти в Роботино. У них "ідея фікс" відновити контроль і знову його зайняти, тому що вони його втратили у другій половині 2023 року. Втратили, незважаючи на тотальну перевагу в живій силі і техніці.

Вони постійно посилають свою піхоту на штурм, тут і них основне десантно-штурмові підрозділи плюс мотострілецькі, які під прикриттям бронетехніки намагаються вибивати наших хлопців з посадок, лісополос, з опорних пунктів", - розповів Костянтин Денисов.