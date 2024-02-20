Росіяни тут активні давно, і періодично атакують в різних місцях. Але зараз активізувалися ще більше.

Наша знімальна група побувала на Лиманському напрямку. Там, як і на інших ділянках фронту, росіяни намагаються штурмувати позиції Сил оборони. Мої колеги працювали з артилеристами, які відбивали черговий штурм. Репортаж Руслана Смєщука та Вадима Ревуна далі.

Лиманський напрямок - місце, де росіяни постійно атакують. Зазнають втрат, але не відмовляються від нових спроб штурмів. У певних місцях такою тактикою їм вдається "протискати" українську оборону. В небі тут постійно літають дрони. І наші, і російські. Простір постійно моніторять. А рух автівок узгоджують із розвідкою.

Небо чисте, ставки - грязно. Плюс, прийняв. Будемо у вас за 15 хвилин. Запитуємо небо, щоб не було над нами БПЛА. Це загроза тут - тут вони вже долітають.

Невдовзі зупинка - і хованки у закинутому будинку.

Десь над нами ворожий БПЛА - чекаємо, коли улетить.

Доки чекаємо, хлопці розповідають. Ще одна загроза тут - важкі півтонні керовані авіабомби.

Василь, військовослужбовець ЗСУ:

За день може по 2, 3 КАБа впасти. Може до 10…було до 7 на день максимум. - А ми почуємо як КАБ буде підлітати? - Ні, не почуємо ми нічого.

У нас літають Орлани. Це така птичка, що все вдивляється. Тому ми і чекаємо. В принципі, їздити можна, але, щоб же позиції не спалити.

На засвічені позиції прилітає ось таке. Залишки російського "хайтечного" дрона Ланцет. Росіяни тут активні давно, і періодично атакують в різних місцях. Але зараз активізувалися ще більше.

Позивний "Кузя", військовослужбовець ЗСУ:

Це крила від російського Ланцету. Що від нього осталось. Нещодавно він прилетів по нашій гарматі. Так як гармата була добре замаскована ланцеткой, пошкодження вона отримала, але незначні.

А ще один ворожий безпілотник пощастило збити.

Позивний "Алекс", військовослужбовець ЗСУ:

Нас было восемь всего, а стволов - шесть, семь стволов вверх! Хороший огонь, а он низко шел. Подлетал к нам уже носом к верху. Поняли, что попали. А дальше - он пум! Все було зроблене.

Але прилітають не лише дрони.

Вот…ось це по нам прильот свіжий.

І у відповідь одразу відлітає. По окопам ворога.

Це польова позиція артилеристів-самохідників. Все ретельно замасковане. Наразі гармаші стріляють не дуже інтенсивно. Снарядів не вистачає, їх економлять. Тож намагаються бити максимально точно, під корегування…не так, як ще відносно нещодавно - розповідає вояк із позивним Кузя.

Позивний "Кузя", військовослужбовець ЗСУ:

Коли росіяни лізуть, то і по 50-60 пострілів було за чергування. В нас скорострільність чотири постріли на хвилину. Але в зв'язку із нестачі снарядів б'ємо тільки по потрібних цілях.

Але вчора снарядів не економили. Росіяни пішли штурмом, і намагалися прорвати оборону.

Позивний "Скрім", військовослужбовець ЗСУ:

Ми вже знаходимся на такий дистанції, що майже міномет 82 до нас дістає. Тож вчора в них був наступ піхоти за підтримки техніки. Виїхав їхній танк, працював по нашій піхоті. Ми вогнем перерізали йому маршрут. Він почав маневрувати від нашого вогню. А поле заміноване. Ми його загнали на мінне поле і він підірвався. А потім наші літуни-дрони його знищили.

Далі, за обрієм, періодично щось вибухає, іноді можна бачити далекі прильоти. Але тут це називають "тишею". Зазвичай після чергової такої розбитої атакуючої групи ворога на декілька днів стає менше штурмів.