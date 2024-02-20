На Полтавщині після удару "шахедів" спалахнула пожежа на промисловому об’єкті [ Редагувати ]
Внаслідок атаки російських безпілотників на промисловому об’єкті у Кременчуцькому районі Полтавської області вночі спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Вночі ворожі БпЛА атакували Полтавщину. У Кременчуцькому районі пролунали звуки вибухів. Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Це спричинило пожежу.
До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - написав очільник області.
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