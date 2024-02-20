Лікування віртуальною реальністю. У Вінниці відкривають реабілітаційний центр для військовослужбовців з хронічними та фантомними болями. Які нові методики для відновлення там застосовують - дізналась Юлія Корчевська.

Фактично 8 місяців тому тут був звичайний підвал, ну такий, як підвали бувають, ну з тим, що все плаває, пахне і так далі.

А нині тут сучасний реабілітаційний центр для військових. З інклюзією та новітнім обладнанням, каже один із його засновників, ветеран Святослав Ніколайчук. Тут лікуватимуть фантомні болі при втратах рук чи ніг, а також інші бойові травми.

Святослав Ніколайчук, співзасновник реабілітаційного центру:

Фантомний біль виникає тоді, коли ветерани втрачають під час бойових дій кінцівки, але тіло відчуває, що вона є і від того виникають болі. І лікування болю, зокрема після важких контузій, травмувань, тобто таке обладнання в нас також є. І це безкоштовно для ветеранів. Тому що ситуація така, що коли вони проходять лікування в системі державних закладів реабілітаційних, їм надають базові всі послуги і протезування, і так далі, а потім вони повертаються додому. В свою громаду, і якщо в людини є цей фантомний біль - він вже на десятиліття. І от саме тут вступаємо ми і допомагаємо цей біль, наприклад, або мінімізувати, або є випадки, коли під час лікування він пропадає взагалі.

Лікуватимуть фантомний біль за допомогою віртуальної реальності, або віару. Нікіта - ветеран російсько-української війни. Чоловік був сапером-розвідником. Поранений під Бахмутом. Як результат - залишився без ноги. Каже, пройшов усі етапи лікування, реабілітації та протезування. І лише за допомогою віртуальної реальності стабілізував власний стан. Своїм досвідом готовий ділитися з побратимами.

Нікіта Маказан, фахівець із реабілітації за допомогою віртуальної реальності:

Віар допомагає відволікти увагу від болю. Тому що мозок подає імпульс на нервові закінчення. За рахунок віар-технології можна відволіктися, тим самим ми себе заводимо у стан радості, ейфорії. Організм звикає до цього стану, і за рахунок цього, маємо результат. Також у віарі можна задавати будь-які завдання, щоб розвивати механіку рук. Бо травми бувають різні.

Лікування у Центрі нині проходять 18 військових. Облаштувати заклад та закупити необхідне обладнання вдалось коштом муніципалітету та завдяки співпраці з іноземними меценатами.

Сергій Моргунов, міський голова Вінниці:

Це важливе таке питання з точки зору створення подібних просторів. Для того, щоби наші військові скоріше і психологічно й фізично реабілітовувалися. Тому що ці виклики по країні - вони досить високі. І великі. Якщо ми, наприклад, візьмемо людей, які у Вінницькій області або вихідці із вінницької області, втратили кінцівки із-за війни, то це не менше 1700 чоловік. І це потребує постійного лікування, постійної підтримки, постійної адаптації. Ну і відповідно - реабілітації.

Планів, які впроваджуватимуть на базі центру, чимало, кажуть медики.

Сергій Коваленко, лікар ортопед-травматолог:

Плануємо розширити наші можливості і залучити амбулаторну виїзну допомогу, в тому числі й реабілітаційну. Плюс у планах у нас відкриття нового етапу, де будуть поєднані всі можливості реабілітації, реконструктивної хірургії. В тому числі - сучасних інноваційних технік лікування та відновлення. Плюс база для подальших наукових досліджень та впровадження доказових методів реабілітації та лікування при хронічному болі та фантомному болі.

Створення таких центрів нині на часі. Адже країна має підтримувати своїх захисників на всіх етапах.

Нікіта Маказан, фахівець із реабілітації за допомогою віртуальної реальності:

Наслідки ми будемо ще довго розгрібати. На жаль. Навіть, якщо зараз війна закінчиться, розгрібати ще дуже багато.

На повну потужність заклад запрацює вже найближчим часом.