Допомогу людям надають у закладах охорони здоров'я, освіти, соцзахисту або ж у мобільних пунктах.

Більше тисячі медпрацівників на Миколаївщині пройшли навчання в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?". Адже чи не найбільшу потребу в психоемоційній підтримці мають жителі звільнених населених пунктів, які досі перебувають під обстрілами.

І в Миколаївській області таких громад майже пів сотні. Допомогу людям надають у закладах охорони здоров'я, освіти, соцзахисту або ж у мобільних пунктах. Як подбати про своє ментальне здоров'я - розкаже Марина Михайловська.

Страждає Херсон. Обстрілюють кожен день.

Скоро 2 роки, як Вадим Олександрович евакуювався на Миколаївщину. Чоловік задоволений умовами, в яких проживає у центрі для переселенців. Але за домівкою сумує.

Вадим Пак, переселенець з Херсона:

Такого в житті не було. Стрес отримав. Довелося в амбулаторію попасти. Крапельницю приймати. Вже 5 днів. Дуже добре стало.

Сімейний лікар Андрій Харківець каже, що з початком великої війни пацієнти скаржаться не лише на фізичний біль. На кожному прийомі медик обов'язково проводить діагностику їх емоційного стану, дає психологічні поради чи виписує ліки.

Андрій Харківець, лікар загальної практики сімейної медицини:

З початком війни психологічна допомога вийшла на перше місце навіть. Люди приходили в лікарню просто поспілкуватися, викласти свої думки, що їх тривожить. Як ті, хто стикнувся чи постраждав. Тут у нас загинуло декілька чоловік, поранені були.

Нині в Україні активно впроваджується культура ментального здоров'я. Зокрема, за допомогою програми "Ти як". Отримати психосоціальну підтримку можна не лише в спеціалізованих закладах. Пан Андрій та його колеги в сільській амбулаторії пройшли відповідне навчання.

Руслана Омелянчук, координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я "Ти як?":

Неможливо стати психологом, пройшовши ці курси. Але там є чіткий алгоритм дій. Лікар знає, що робити з пацієнтом і куди його скерувати, до психолога чи психіатра.

Низка медзакладів Миколаєва приєдналися до пілотного проєкту, орієнтованого саме на працівників галузі охорони здоров'я. Юлія відповідає за емоційну стійкість своїх колег-лікарів.

Психологиня запевняє: дбати про своє ментальне здоров'я треба так само як і про фізичне. І дає кілька універсальних порад.

Юлія Лисицька, практичний психолог:

2 запитання: Що я сьогодні для себе зробив? За що я можу сьогодні себе похвалити? Звернути увагу на те, як я себе сьогодні почуваю. Чи мені зле? Який в мене настрій?

Допомога фахівців з ментального здоров'я розрахована як на дорослих, так і на дітей. Окремо заклади працюють з бійцями та ветеранами.