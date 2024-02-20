Російські окупанти в рази збільшили використання FPV-дронів на півдні України. Цьому сприяла природа - розсіявся щільний туман, який кілька днів стояв на Херсонщині.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворог в черговий раз атакував регіони України з південного напрямку. Спрямував безпілотники типу "шахед" через Миколаївщину, Херсонщину, аж до Кіровоградщини. На Миколаївщині, Херсонщині по одному було знищено, два на Кіровоградщині. Влучань не допущено. Тобто очевидно, що спрямовані вони були в інші регіони, а наші Сили протиповітряної оборони їх відпрацювали.

Також ворог продовжив обстріли з використанням інших безпілотників. Дрони типу FPV знову активізувалися, бо зійшов туман, прояснилося для ворога і почали посилювати цю компоненту.

Намагався бити і артилерією, але перевага залишається в повітрі за безпілотниками типу FPV, "ланцет" і інших модифікацій, з яких ворог скидає осколкові боєприпаси.

За минулу добу вони атакували в тому числі Пункт незламності на правому березі, на щастя, там люди не постраждали.

Нікуди не поділася небезпека з акваторії Чорного моря. Незважаючи на те, що ракетоносії заведені в пункти базування, все ж таки вони там є і можуть долучитися до несення бойового чергування за 2-3 години. Вони споряджені і ракети типу "Калібр" продовжують загрожувати території всієї України", - розповіла Наталія Гуменюк.