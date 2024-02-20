Нове обличчя українських міст. Державний департамент США започаткував програму, в рамках якої американські виші взялися розробляти дизайн-проєкти для післявоєнної відбудови тих українських населених пунктів, які постраждали найбільше. Кілька - вже готові. Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко поговорив зі студентами, які працюють над проєктом, та з топдипломатами, які запустили цю програму.

За цим столом - студенти й професори кафедри архітектури Університету Пенсильванії. Ми присутні на фінальному етапі - коли працювали цілий семестр і зараз представляють результати. Провідні виші Америки отримали завдання розробити плани відбудови українських міст, які можна буде реалізувати після війни.

Дороті Маколифф, спеціальна представниця Держдепу США з питань глобального партнерства:

Цей проєкт - наша відповідь на російське повномасштабне вторгнення, на безпрецедентні удари по Україні й на ті руйнування, які бачимо зараз у багатьох містах по всій країні. І ми хотіли, щоб американські студенти теж доєдналися до відбудови, реконструкції. Використали нові технології, "зелені" підходи - для моменту, коли доведеться цю відбудову проводити, і США надаватимуть найкраще із того, що тільки можуть.

Як результат - Університет Вірджинії вже зробив проєкт відновлення Ізюма. Найкращі студенти з Пенсильванії - напрацювали пропозиції для відбудови Бучі. Розглянути їх запросили українського посла у штатах Оксану Маркарову. Для якої це - особисте, адже до відрядження у Вашингтон вона жила у тій самій Бучі, на вулиці Яблуневій, яка дуже постраждала, і була на всіх кадрах, що фільмували в місті після визволення. І для Штатів цей проєкт - "два в одному" - і допомога, і можливість змусити пересічних американців глибоко розібратися у тому, що ж сталося в Україні й хто винен.

Дороті Маколифф, спеціальна представниця Держдепу США з питань глобального партнерства:

І завдяки цим дослідженням, вирішуючи конкретні проблеми, найкращі студенти Америки змогли замислитися, які виклики, яка реальність, із чим стикаються українці, що довелося пережити людям у захоплених містах і селах? І не просто як це все відбудувати, а і як Америка може допомогти залікувати всі ці травми. Як може допомогти українцям, які страждають через війну.

Саме в умовах, коли Пакет допомоги у Палаті представників, і голос кожного конгресмена може бути вирішальним, залучення вишів - хороша ідея. Бо готуючи технічні креслення, студенти, їхні однолітки, друзі й родини дізнаються про Україну значно більше, ніж говорять у новинах.

Лора Френсіс, студентка університету Пенсильванії, автор проєкту відновлення Бучі:

Цікаво, що зазвичай студентські роботи більше учбові, тобто не втілюються в життя. А тут - ми отримали таку потужну зацікавленість і підтримку від Держдепу, від українського посла, що проєкт стає реальним. Його можна взяти й втілювати - це не якась там дисертація, це конкретний план для тих, хто згодом працюватиме на будівництві.

Протягом поточного року над власними проєктами для українських міст працюватимуть інші великі американські виші. І якщо вже зараз про відбудову не просто говорять, а готують плани та креслення, - то це серйозно підкріплює надії, що і кінець війни й післявоєнне відновлення все ж ближче, ніж здається.