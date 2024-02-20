Допомога військовим: як отримати виплати в Івано-Франківську [ Редагувати ]
Підтримати грошима військових та їхніх родин - це питання вирішують не лише на державному рівні. Кошти для своїх захисників шукають і в місцевих громадах. Що пропонують в Івано-Франківську? Як отримати виплати? Детальний опис і програм, і самої процедури для участі в них - далі у сюжеті.
У Івано-Франківському ЦНАПі безперервний потік відвідувачів. На прийом чекає й військовослужбовець Сергій. На фронті чоловік із 22-го року. Служить командиром відділення зенітно-ракетного взводу. Каже: це його перша відпустка. Має три тижні, з яких викроїв трохи часу на вирішення "паперових справ".
Сергій, військовослужбовець:
Вирішити питання, бо батьки не можуть вирішити це без мене. Хочу стати в чергу на квартиру.
Заразом подав документи й на одноразову матеріальну допомогу із міського бюджету - п'ятдесят тисяч гривень на придбання амуніції.
Сергій, військовослужбовець:
Теплий одяг, можливо, поставлю ще камеру на свою каску, я з підрозділу ЗРВ і нам потрібно будь-який постріл по ворожих літаках. Потрібно все фільмувати.
Оновити своє спорядження хоче і військовослужбовиця Оксана. Вона служить в Івано-Франківську в радіотехнічному батальйоні.
Оксана, військовослужбовиця ЗСУ:
Берци і військовий одяг оновити.
Оксана розповідає: приємно здивована, що таку допомогу місто надає цьогоріч й військовослужбовцям, які несуть службу в тилу.
Оксана, військовослужбовиця ЗСУ:
Там послуга, здається, двадцять тисяч гривень. І добре, що є такі програми і вони помагають, і багато людей користується.
Програми допомоги для військових у Франківській громаді діють від початку повномасштабної війни, розповідають у профільному департаменті. Перелік і розмір - постійно збільшується. В цьогорічному міському бюджеті для підтримки захисників заклали більше як п'ятсот мільйонів гривень.
Богдан Питель, директор департаменту адміністративних послуг Івано-Франківської міської ради:
Це 50 тисяч у зв'язку із народженням дитини військовослужбовця в Івано-Франківській міській громаді, це пільга 25% з міського бюджету на оплату комунальних послуг для учасників бойових дій,
Вікторія Вишневська, адміністратор дозвільно-погоджувального відділу центру надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська
Також нова послуга цього року прийнята виконавчим комітетом - це послуга на реабілітацію: фізичну або психологічну. Тут стала сума десять тисяч гривень.
Загалом у списку більше десятка послуг, уточнюють працівники департаменту. Й скористатися ними можуть військовослужбовці не тільки з Івано-Франківської громади.
Вікторія Вишневська, адміністратор дозвільно-погоджувального відділу центру надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська:
Ще ті, які у нас зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Тобто якщо у них є довідка внутрішньопереміщеної особи, і вони зараз проходять службу, - вони звертаються до нас або будь-хто із членів їхньої родини.
Наразі найбільш затребувана виплата - це одноразова матеріальна допомога на амуніцію, каже директор департаменту. Вона передбачає 50 тисяч гривень для військових на фронті. І по 20 тисяч для тих, хто служить в тилу. Останні, в разі відправлення на передову, можуть звернутися повторно і доотримати ще тридцять тисяч.
Богдан Питель, директор департаменту адміністративних послуг Івано-Франківської міської ради:
Станом на сьогодні із першого січня 2024 року по сьогоднішній день вже прийнято більше тисячу сто заявок, з яких 120 подано онлайн. І також популярна послуга на реабілітацію та відновлення
Для більшої зручності, оформлення послуг максимально спростили, кажуть працівники ЦНАПу. Частину із них захисники можуть замовити онлайн.
Вікторія Вишневська, адміністратор дозвільно-погоджувального відділу центру надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська:
Якщо колись потрібно було звернутись безпосередньо самому військовому або через персональний кабінет, реєструватися і онлайн це подавати, то зараз може прийти будь-хто із повнолітніх членів родини - дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти і подати замість нього на цю допомогу.
Онук Ольги Іванівни, Володимир, на фронті із літа 22-го. Тож вона замість нього оформляє допомогу на амуніцію і оплату компослуг.
Ольга Куцакова, бабуся військовослужбовця:
У минулому році я також подавала документи, бо він безпосередньо на фронті. І ці кошти, двадцять тисяч, було рішення прийнято. Він отримав на свою картку цих двадцять тисяч.
Фінансово підтримують в Івано-Франківській громаді й родини загиблих та зниклих безвісти захисників. Такі сім'ї можуть оформити щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для оплати компослуг. Також місто виплачує й одноразову допомогу - сто тисяч гривень.
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