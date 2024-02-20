13 пакет санкцій проти росії в Євросоюзі планують ухвалити до других роковин повномасштабного вторгнення в Україну. Про це сповістив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ, що відбулась напередодні у Брюсселі. Які нові обмеження для кремля підготували європейські чиновники? Чи проголосує "за" Угорщина і які способи постачання зброї в Україну пропонує ЄС - далі в сюжеті.

Більше зброї для Києва, використання заморожених активів та чергові економічні обмеження. Це головні українські питання на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. У ній взяв участь онлайн і очільник нашого МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав європейську спільноту скасувати експортні контракти й перенаправити все європейське виробництво зброї в Україну. Жозеп Боррель, зі свого боку, заохотив країни-члени ЄС купувати боєприпаси для нашого війська за межами Євросоюзу. Витрати будуть відшкодовані, додав дипломат.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки:

Поставки не обмежуються лише від європейської оборонної промисловості. Якщо є інше джерело - краще, дешевше, швидше - я сказав державам-членам, - використовуйте.

Євросоюз продовжує роботу над 13-м пакетом санкцій. Подробиць про те, якими саме будуть додаткові обмеження, Боррель не розкрив. Але за інформацією, яку раніше публікувала американська агенція "Блумберг" та німецький новинний канал N-TV, новий санкційний пакет передбачає санкції проти чиновників з Північної Кореї за постачання росії ракет, а також кількох десятків компаній, серед них трьох китайських, за звинуваченням у підтримці військових дій росії в Україні. Чорний список ЄС має розширитись на понад дві сотні прізвищ та назв компаній.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки:

Ми обговорювали 13-тий пакет санкцій. Сподіваюсь, його затвердять до 24-го лютого. Ми також обмінялися думками щодо використання надходжень з заморожених російських активів, сконцентрованих у ЄС. Мета - залучити їх для реконструкції України. Але це рішення ще не повністю погоджене.

Раніше проти чергового пакета антиросійських санкцій виступала Угорщина. Після зустрічі міністрів, головний угорський дипломат розповів журналістам, що Будапешт не підтримує стратегії Євросоюзу і вважає її провальною, однак проти 13-го пакета санкцій заперечень немає.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Конкретні заходи у списку санкцій не зачіпають основоположних економічних інтересів Угорщини. Але проблема набагато більша: ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього.

Як розказав Жозеп Боррель, чорний список ЄС можуть розширити також щодо представників російського режиму, причетних до убивства опозиціонера Олексія Навального.