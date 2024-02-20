Росіяни запустили по Україні 23 "шахеди", всі збили - Ігнат (відео) [ Редагувати ]
У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 та 23-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"23 "шахеди" було знищено, усі 23 з 23, які противник запустив з Приморсько-Ахтарська. Спершу на Харківщині з'явилися перші БПЛА. Вочевидь, що облетіли вони підконтрольну Україні територію і з Донецької області направились до Харківської.
Потім атакували східні і південні області. Тож Силами оборони знищені всі "шахеди". Було падіння уламків, наслідки вже ліквідовані.
Також противник завдав удару зенітними керованими ракетами, дві яких було випущено з Бєлгородської області. Також ракети Х-31, одна така ракета була зафіксована радіолокаційна. Станом на зараз такі дані", - розповів Юрій Ігнат.
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