У ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 та 23-ма ударними безпілотниками типу "Shahed". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"23 "шахеди" було знищено, усі 23 з 23, які противник запустив з Приморсько-Ахтарська. Спершу на Харківщині з'явилися перші БПЛА. Вочевидь, що облетіли вони підконтрольну Україні територію і з Донецької області направились до Харківської.

Потім атакували східні і південні області. Тож Силами оборони знищені всі "шахеди". Було падіння уламків, наслідки вже ліквідовані.

Також противник завдав удару зенітними керованими ракетами, дві яких було випущено з Бєлгородської області. Також ракети Х-31, одна така ракета була зафіксована радіолокаційна. Станом на зараз такі дані", - розповів Юрій Ігнат.