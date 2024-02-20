Тут, у коридорах, усі роки війни з надією на краще чекають родичі поранених.

Вже 10 років вони рятують життя українських захисників. До них направляють "найтяжчих", і це стало їхнім "медичним профілем". Через близькість до лінії фронту цивільні медики вимушено перепрофілювались на військових.

Як змінилась робота Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова? Кому надають допомогу і чого найбільше потребують лікарі - дізнавалась Олена Мендалюк.

Сьогодні, як і 10 років тому, у дворі цієї лікарні Дніпра черга швидких. Медики приймають найтяжчих поранених з передової.

Сергій - головний лікар:

Буквально годину тому, йому вже перелили 5 літрів крові й плазми, ми боремося за його життя.

Тут, у коридорах, усі роки війни з надією на краще чекають родичі поранених. А росія калічить і військових, і цивільних. У реанімації, за життя Алли, працівниці Селидівської лікарні, вже кілька діб борються найкращі лікарі. Сюди її привезли після ракетного удару.

У Алли ока немає і, на жаль, такі страшенні переломи з вирваними шматками тіла, бачите, пальці повідривало. Дуже важко лікується. Жінка перенесла такі важкі страждання, бувши в лікарні на роботі.

Від дверей реанімації ні на крок не відходить її донька. Через хвилювання у неї тремтять руки, але набирається сили - і показує світлину матері. Жінці - 50 років, має велику родину, яка чекає на неї.

- Двоє дочерей, у нее - 6 внуков. - Младшему, напомните, сколько? - 10 месяцев, внучка. - А старшему? - 14 лет.

Лікарі наразі не дають жодних прогнозів, але роблять усе можливе, аби Алла повернулася до родини.

Я не буду показувати. Тут все розбите, все тіло розбите. Те, що дає апарат дихати, і діаліз рятує їй життя, а ще бачите, все порізане, все розбите, голова вся порізана.

Поруч Людмила. Її евакуювали з Авдіївки після чергового російського ракетного обстрілу. Постраждала вже при тямі, і, за словами медиків, йди не поправку.

Людмила - поранена:

Прилетела ракета, меня сбросило с дивана. Просто считала огненное состояние, как в каком-то горячем состоянии. Позвала мужа, и он начал меня тянуть. Сейчас состояние получше, руки конечно болят. Хотелось, чтоб глазки увидели. - Люда все добре, все буде добре. Ты вже идешь на поправку.

У цих стінах щодня роблять до ста операцій. Тут допомагають найтяжчим пацієнтам, часто з пораненнями, що не сумісні з життям. І за 10 років війни лікарів стали називати янголами у білих халатах, бо саме вони дають надію, коли її немає.

Сергій - головний лікар:

За цей час десятки тисяч поранених пройшли через наші стіни. 95 відсотків з них повернулися додому. Це гарна цифра, але за кожною такою цифрою стоїться реанімація, десятки літрів крові, яку ми перелили заради життя наших героїв.

За роки війни в Україні цивільні медики цієї лікарні перепрофілювались на військових. Тепер за видами поранень вони чітко визначають, яке озброєння російська армія застосовує на полі бою.

Сергій - головний лікар:

Війна зараз зовсім інша. Вона проходить з ракетами, з артилерією, а тоді, 10 років тому, 90 відсотків всіх, хто до нас поступав, мали кульові поранення. Зараз 99 відсотків, якщо бути точним 98 - це мінно-вибухові поранення, після ракет, після снарядів, після мін. Це ті, які важко лікуються. Розривають тіло на шматочки.

Лише торік хірурги цієї лікарні провели 28 тисяч операцій - і врятували тисячі життів. А цієї п'ятниці медики закликають усіх небайдужих долучитися до порятунку поранених - стати донором.