Німеччина збирає докази воєнних злочинів рф в Україні [ Редагувати ]
Російські ракетні удари можна вважати воєнними злочинами. Бо під вогнем цивільні об'єкти. Торговельно-розважальні, школи, садочки та навіть житлові будинки.
Докази російських воєнних злочинів в Україні збирає Німеччина. І закликає українських біженців, які бачили їх на власні очі, давати свідчення. Скільки матеріалів вже вдалося зібрати? Чи проводять кримінальні провадження? І чи вдасться, на думку німців, притягнути до відповідальності президента РФ путіна? Тетяна Логунова розкаже.
володимир путін постане перед судом за воєнні злочини в Україні. У цьому впевнений міністр юстиції Німеччини. Водночас Марко Бушманн визнає - це може статися не так швидко.
Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччині в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag:
Якщо хтось віддає наказ порушити міжнародне кримінальне право, то цей носій влади потенційно є воєнним злочинцем. Міжнародний Кримінальний Суд видав ордер на арешт путіна. Я сподіваюся і бажаю, щоб він постав перед судом. Я знаю, що для цього нам потрібна наполегливість та терпіння.
У перші тижні повномасштабної війни Німеччина теж почала збирати докази воєнних злочинів росіян в Україні. Адже принцип абсолютної універсальної юрисдикції, закріплений в німецькому законодавстві, дозволяє як розслідувати їх, так і притягати винних до відповідальності. Навіть якщо злочин скоєно не в Німеччині й не проти її громадян. Станом на тепер, за даними міністерства юстиції, німці зібрали понад півтисячі доказів воєнних злочинів росії в Україні та опитали 160 свідків. Відомство закликає допомогти усіх українських біженців, які були свідками цих злочинів і зараз тимчасово живуть у Німеччині. Люди, яким є що сказати, можуть прийти у будь-якій відділок поліції й дати свідчення. Надавши відповідні фото чи відеодокази, зняті, наприклад, на мобільний телефон.
Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччині в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag:
Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть сприяти розслідуванню. Кожен, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям.
Вже проводиться і перше розслідування конкретного воєнного злочину. Німецькі слідчі ідентифікували росіян, яких підозрюють в обстрілах мирних жителів у Гостомелі у березні 2022 року. Встановлені як солдати, що вели прицільну стрільбу по людях, так і офіцери, відповідальні за накази.
Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччині в інтерв'ю агенції DPA:
Якщо ми затримаємо винних, то висунемо їм обвинувачення. А якщо цих людей затримає Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, то ми надамо докази, для того, щоб обвинувачення можна було успішно висунути там.
Цього тижня у Берліні відбудеться конференція з міжнародного кримінального права. Головна тема - російські воєнні злочини в Україні. Зокрема, атаки на цивільні об'єкти за допомогою безпілотників. Серед запрошених - делегації з Польщі, Сполучених Штатів та України. Конференція стартує у п'ятницю, 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного нападу росії на Україну.
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