Хоч як тоді росіяни не намагалися завадити просуванню українських вояків, усе було безуспішно - пригадує Андрій.

Андрій Ільїн, позивний "Каспер", бив ворога у запеклих боях на Донецькому напрямку. І під час чергової евакуації, рятуючи поранених побратимів, Андрій підірвався на міні. Вибуховою хвилею відірвало ногу. Зараз боєць на реабілітації у Чернівецькій області. За кілька місяців тренувань, ветеран уже впевнено стоїть на протезі.

Ольга Лучек провідала Андрія Ільїна у лікарняній палаті. І каже, воїн надихає своєю жагою до життя.

2023 рік. Літо. Донецька область. Село Старомайорське. Наші воїни рушають у бій проти російських окупантів. Серед штурмовиків і тридцятиоднорічний Андрій Ільїн. Це його перший вихід.

А це вже 2024. Чернівецька область. Військовослужбовець на реабілітації. Під час бойових дій його зачепила ворожа міна. Заходимо в палату. Андрій тільки-но прокинувся. Застеляє ліжко. І робити тепер це йому не непросто.

Андрій Ільїн, військовослужбовець:

Я що думав, я думав, що щас мені протез покладуть, встав і пішов, але ні. Стаєш, тут давить, тут кістка. Ще дуже великий період пройде, щоб нормально ходить. Ну сни сняться мені такі, що я вже ходжу взагалі.

А далі процедура, до якої ще важко звикнути.

Це одіваєш, він вже великий, у мене нога всохлася, приходиться одягати ще зверху чулок. Короче, не розумію взагалі, я все життя займався футболом, брейкданс танцював, а тут раз і ноги нема, думаєш, що робити далі.

Тут Андрія знають всі. Воїн не проходить повз жодну палату. Всім намагається підняти настрій.

А далі за розкладом фізичні вправи. Даються вони нелегко, але кожну Андрій старанно виконує. Тут усі справжні бійці, себе ніхто не жаліє.

Андрію Ільїну - 32. Він з Миколаєва. Воювати пішов після того, як на війні від ворожої кулі загинув його найкращий друг. Про це воїн розповідає під час нашої прогулянки. Згадує і свій перший вихід на бойові позиції.

Андрій Ільїн, військовослужбовець:

Мені, по-перше, страшно, а, по-друге, не хочеться показати, шо страшно, другі йдуть, а чо я не можу? І коротше, пішли ми втрьох. Я, снайпер і ще одна людина, не пам'ятаю хто. Ну обстрілювали дуже сильно. Перший раз поняв я, що таке міномет, дрони і це все таке.

27 липня 2023 року. Село Старомайорське на Донеччині звільнене. В очікуванні - селище Урожайне. Саме звідти Андрій показує нам щемке відео, як рятує собак, покинутих господарями.

Андрій Ільїн, військовослужбовець:

Там були якісь консерви, повідкривав їх, погодував тварин, поговорив з ними і пішли ми далі. А рижа собака була контужена, ми коли її забирали, така довольна була, класна була.

Пригадує, в Урожайному можна було знімати справжній фільм жахів. Селище було в окупації з березня 2022-го року. Не залишилось жодного вцілілого будинку, місцеві виїхали.

Андрій Ільїн, військовослужбовець:

Пів села наших було, пів села росіян, це нічкою на плотах через річку ми форсували, це для мене як у бойовику було, через річку цілі сутки добиралися до місця, яке потрібно було.

Хоч як тоді росіяни не намагалися завадити просуванню українських вояків, усе було безуспішно - пригадує Андрій.

Андрій Ільїн, військовослужбовець:

Була їхня рація, ми їх слухали, це саме головне, це дуже хорошо, ми знали всі їх переміщення, що вони роблять.

А далі українська армія заходить в село Новомайорське. Йдуть важкі бої. Андрій отримує завдання евакуювати поранених. Того страшного дня, під час порятунку трьохсотих, боєць і сам мало не загинув.

Андрій Ільїн, військовослужбовець:

Получається оце міномет касетний, оці колокольчики маленькі, там не то що міна була, там все було так перерито, і я тільки ногою за нього і мені відриває пів стопи, ну два пальці. Ну от так ноги не було, вставили шпицю, думаю класно, може буде нормально, потом доктор прийшов і нє, отрізають мені ножку от так вот, везуть в другу больницю, кажуть, так це для протеза не підходе, нада і ще чуть-чуть обрізати.

Зараз Андрій вже на тренувальному протезі. За кілька місяців вже освоївся з ним, за день проходить до вісімнадцяти кілометрів. Загалом у цьому відділенні Вашківецької лікарні реабілітацію проходять понад пів сотні військових. Наполегливість Андрія надихає тут мало не усіх.

Марія Баланюк, фізичний терапевт, ерготерапевт:

Спочатку було дуже важко, їм всім дуже важко, вони кажуть нам цього не потрібно, ми будемо мати протез, нам привезуть - ми станем і пішли. Ну, так, на жаль, не буває. Фізичні вправи дуже важливі, нам треба зміцнити групи м'язів, їх треба підготувати, аби потім легше їм стати на протез і піти.

Тож Андрій не зупиняється. Ось так щодня невтомно працює над собою.

Таке навантаження допомагає воїну тренувати м'язи, щоб згодом без сторонньої допомоги стати на ноги. На наших очах Андрій вперше успішно виконує й ось ці непрості вправи з м'ячем. Раніше справитися з ними було несила.

Андрій Ільїн, військовослужбовець:

Чесно, спочатку давалося мені дуже тяжко, була якась больноватость, а з часом вже якби пройшло і нога вже не так болить, сьогодні бачите вже з м'ячиком ходив, вчора таке не робив, бо не получалося, а сьогодні вже получається.

Андрій радить й іншим не опускати рук. У майбутньому воїн планує пройти курси реабілітолога, щоб таким, як він, допомагати знову робити перші кроки.