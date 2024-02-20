Курс гривні до долара оновив історичний мінімум [ Редагувати ]
20 лютого офіційний курс гривні відносно долара впав на 31 копійку і становить 38,2847 грн/долар. Це новий історичний антирекорд. Це випливає з даних НБУ.
Щодо євро національна валюта подешевшала на 35 копійку - до 41,2403 грн/євро.
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