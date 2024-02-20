Росіяни вдарили по Конотопському району, загинули дві людини [ Редагувати ]
У вівторок, 20 лютого, російські війська вдарили по Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області. Загинули двоє людей, повідомила Сумська ОВА.
"О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих. Розбір завалів і пошукові роботи тривають", - повідомила військова адміністарція.
Загалом вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
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