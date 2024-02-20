Сили оборони ліквідували 1230 окупантів, 40 артилерійських систем і 2 літаки [ Редагувати ]
За минулу добу, 19 лютого, Сили оброни ліквідували 1230 окупантів, а також 36 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем та 2 літаки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 404950 (+1230) осіб,
- танків - 6503 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 12268 (+36) од,
- артилерійських систем - 9773 (+40) од,
- РСЗВ - 988 (+2) од,
- засоби ППО - 675 (+1) од,
- літаків - 338 (+2) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7521 (+61),
- крилаті ракети - 1902 (+3),
- кораблі /катери / - 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12805 (+38) од,
- спеціальна техніка - 1551 (+6).
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