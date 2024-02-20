Просто під час нашого знімання - лунає сигнал повітряної тривоги.

Майже дві з половиною сотні закладів освіти пошкоджено та зруйновано на Київщині від початку повномасштабного вторгнення росіян. Таку статистику озвучили в обласній військовій адміністрації. Водночас відбудова і шкіл, і дитсадків триває.

В одному з постраждалих дошкільних закладів - побував Анатолій Журавльов. Як вдалося наново організувати там навчання - далі в його репортажі.

Село Горенка на Київщині. У цьому дитячому садочку знову панує атмосфера творчості.

Зараз я Матвію допоможу зробити сірий колір, так? Розбавимо ось тут, у кришечці...

Повноцінну роботу дошкільний заклад відновив лише тиждень тому. На початку повномасштабного вторгення росії будівля була пошкоджена під час обстрілів - тривалий час дітей тут не приймали.

Юлія Комаренко, директор закладу дошкільної освіти "Казка":

Це була лінія фронту, і було дуже багато обстрілів, снаряди падали на територію закладу - будівля дуже пошкоджена була уламками. Меблі, стіни, дидактичний матеріал, дах - було все зруйновано. До початку військових дій наш заклад охоплював діток з трьох селищ - Мостище, Мощун і село Горенка.

- Благодійники міняли дах, вставили сонячні панелі, робили вікна.

Щоб оцінити якість відновлювальних робіт - у дитсадок завітала інспекція Київської обласної військової адміністрації.

Руслан Кравченко, начальник Київської обласної військової адміністрації:

Даний заклад був збільшений трошки, і на сьогодні приймає 80 дітей. На відновлення садочка і будівництва укриття місцева громада - Гостомельська військова адміністрація - витратила 7,7 мільйона гривень. Також долучились до цієї відбудови й будівництва укриття благодійники - 3 організації, які виділили 2,6 мільйона гривень.

Посадовці зазначають - загалом на Київщині росіяни пошкодили 86 дошкільних закладів. Нині потрібно відновити ще півтора десятка. Залишається трохи робіт і в садочку "Казка". Персонал - прагне якнайшвидше провести благоустрій у дворі.

Юлія Комаренко, директор закладу дошкільної освіти "Казка":

Будемо встановлювати альтанки, прокладати доріжки, щоб діткам нашим було комфортно і весело проводити час.

Щоб діти змогли повернутися в рідні стіни, треба було й будівлю відновити, і звести укриття на території закладу.

Олена Чорна, начальник відділу освіти Гостомельської селищної ради:

Розраховано на одночасне перебування 100 осіб - 84 квадратні метри. В укритті є вай-фай, електроенергія, є обігрівачі, вода, печиво, тобто продукти довготривалого зберігання. Все необхідне для того, щоб діти могли тут перебувати навіть добу. В наш такий важкий і складний час, трагічний, ми не можемо відкривати заклад дошкільний без наявності укриття.

Просто під час нашого знімання - лунає сигнал повітряної тривоги.

Все, встаємо. Дітки, встаємо всі, і йдемо. Гарненько один за одним ідемо.

За кілька хвилин малеча в укритті. Тут є все для продовження освітнього процесу. Головне, зазначають вихователі, зробити так, щоби діти не відчули стресу.

У будівлю дитсадка дошкільнята можуть повернутися лише, коли пролунає відбій повітряної тривоги.