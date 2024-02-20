В Україні сьогодні День пам'яті Героїв Небесної Сотні, а також роковини початку російсько-української війни. Саме в ці дні у 2014-му році протистояння між учасниками Революції Гідності й тодішнім режимом досягло кульмінації - почалися масові розстріли протестувальників.

Десять років тому українці засвідчили свою громадянську позицію та прагнення за європейське майбутнє. 94 дні незламного й кривавого протистояння. Спогади учасників Євромайдану - далі.

Брати мої, безстрашні патріоти, вас вбито, але до сих пір не покарані кати.

Леоніду Леонтійовичу - 85. Він щороку приходить на це місце 18-го лютого. Того дня, десять років тому, на Грушевського, чоловік отримав поранення голови від уламків гранати. Той день для багатьох обернувся загибеллю. Дні, які закарбувались в історії України кривавою плямою. 18-21 лютого. Вбивство десятків мирних людей. Борців за краще майбутнє. Героїв Небесної сотні.

Леонід Добровольський, учасник Євромайдану:

Я виступав за те, щоби держава стала вільна від всяких перевертнів, від злодіїв, від ворогів, які не давали нам жити.

Так усе починалося. 21 листопада 2013 року. Четвер. Уряд Азарова відмовляється від укладання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Кияни збираються на майдані Незалежності. Тоді ще на мітинг незгоди.

Це не політичний рух і не політична акція. Ми прийшли сказати, що ми проти того, що відбувається. Ми хочемо в Європу.

На перше місце уряду постало питання відновлення нормальних відносин з російською федерацією.

Протестні настрої зростають. З кількасот учасників до сотень тисяч. Люди йдуть та їдуть на Майдан. Щоби сказати своє "так" європейському майбутньому мітинги по всій країні.

29 листопада. Євромайдан мітингує за відставку уряду та дострокові парламентські вибори.

Саме з цієї Стели почалася одна із найвизначніших ночей - розгону студентського майдану. Студенти стояли мирно протестували.

Ніч на 30 листопада. Точка неповернення. Тоді пролилася перша кров.

Я думаю, що цей ранок, коли життя майже кожного українця, коли вони прокинулися, побачили новини, що таке можливо у 21 столітті. Що в центрі міста, в центрі столиці просто так міліція б'є абсолютно безневинних дітей.

Вони почали набігати на мирних людей, просто біжать, б'ють. Вони, як звірі, просто налетіли, то всьо рознесли. Жінок, дівчат просто по землі волочили.

Беззахисні люди втікали від "беркутівців" до Михайлівського собору. Тоді постраждало щонайменше 80 мітингарів. І відтоді майдан Незалежності більше не пустував. Вийшли мільйони. Євромайдан переріс у справжню революцію. Революцію гідності. На площі з'явилися намети та барикади. Стихійний автопротест. І вимоги до влади - піти геть.

Леонід Добровольський, учасник Євромайдану:

Люди хотіли добитись того, щоби все таки наша країна пішла в Європу.

Катерина Бутко, активістка Автомайдану:

Щоночі активісти Автомайдану чергували по різних позиціях навколо по периметру майдану. Люди сиділи в авто, не мали спати, а дивитися, чи не рухаються правоохоронці в бік майдану. І якщо таке відбувається - попереджати самооборону майдану, що до них іде рух і так само самооборона уже готувалася до того, що уже буде штурм.

Січень 2014-го. Сутички на Грушевського. Загибель перших активістів.

Раді бога, просимо вас, перестаньте стріляти.

Найкривавіший штурм тривалістю в 4 дні почався 18-го лютого. Мирна хода в бік урядового кварталу та Маріїнського парку переростає в зіткнення та масові вбивства протестувальників.

Катерина Бутко, учасниця Автомайдану:

Медики чи інші люди діставали поранених людей, тягли до машин, які чергували, довозили їх сюди або в Жовтневий палац, Будинок профспілок, де були польові госпіталі розвернуті. І їм могли надавати допомогу. Якщо стан був критичний. Боялися, були побоювання возити людей до лікарень, бо були випадки, що там чергували співробітники міліції і вони забирали і арештовували людей. Побитих і поранених. У якийсь момент, після обіду 18-го, я дізналася, почула по наших раціях, що вже наближаються до Українського дому. І що зараз уже будуть Автомайдан штурмувати. Відповідно треба йти туди, щоб забрати якісь речі, комп'ютери знищити, де була інфо про активістів.

Силовики атакують барикаду на Грушевського, на Європейській площі, укріплення штурмує БТР. Увечері - наступ із помповими рушницями та гранатами. Близько півночі підпалили штаб Майдану - Будинок профспілок. Уже за два дні президент Янукович втече, а на вулиці Інститутській розстрілюватимуть беззбройних мітингувальників. Загиблих стане понад сотня людей. Кривавий лютий, який змінив усе.

Майже 10 років розслідування убивств Героїв Небесної сотні завершилося 4 жовтня 2023 року. За даними правоохоронців, Янукович та керівництво силових відомств - винні. Для них революція Гідності завершилася втечею. А для українців 94 дні зимового протистояння переросли у 10 років запеклої війни. Наших Героїв уже не одна сотня. Їх тисячі. Тих, хто буквально з барикад Майдану пішов в окопи Донбасу. Тих, хто зараз бореться за вільну Україну, ціною власного життя.