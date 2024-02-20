На Хмельниччині виготовляють потужні зарядні пристрої для ЗСУ [ Редагувати ]
Потужні зарядні пристрої для бійців виготовляють на Хмельниччині. Дунаєвецький електромеханік для цього використовує запчастини від автомобілів, електрозварювальних апаратів і власну технологію. Вартість девайса - вдвічі дешевша від заводських аналогів, а потужність дозволяє бійцям швидко заряджати будь-які пристрої. Процес виробництва бачили мої колеги.
Свій гараж Андрій Сопко перетворив у мінімайстерню. Тут із колегою збирають павербанки. Із запчастин електроавтомобілів та зварювальних апаратів.
Андрій Сопко, винахідник:
В перероблений зварювальний апарат буду встановлювати ось цю плату, далі будуть під'єднуватись проводи. Тут ще будуть намотуватись троси для фільтрації напруги. Потім я буду встановлювати ось цей акумулятор. Його потрібно буде розібрати, деяку модифікацію зробити.
Прилад вміщується у невеличкому ящику для інструментів. Зручно переносити, і в воді не потоне. Хоч і важить чимало - понад 24 кілограми. Пристрій швидко заряджає автомобільні акумулятори, телефони, дрони. Він не нагрівається і має кілька режимів роботи
Андрій Сопко, винахідник:
Температура - 0,8 градусів. Він холодний, абсолютно. І безшумний. Він зараз працює в нас, є на виході напруга там 220 вольтів. Потужність обігрівача цього 880 ватів на першій швидкості. Я його вмикаю. Будь ласка, пішло тепло.
Собівартість такого павербанка - 30 тисяч гривень, і це вдвічі дешевше, ніж заводські аналоги. Кошти для запчастин збирають працівники Дунаєвецьких комунальних закладів і мерії.
Раїса Богуш, спеціаліст юридичного відділу Дунаєвецької міськради:
При отриманні заробітної плати раз в місяць, ми здаємо в розмірі одноденного заробітку суму в такий наш маленький фонд.
На фронт відправили вже 4 зарядних пристрої, і мають ще замовлення.
Андрій Сопко, винахідник:
Вони говорять, що вони економлять сто літрів бензину в тиждень, шляхом того, що не користуються генератором, не використовують тепла. Немає шуму. Тобто, їм там спокійніше, краще. Вони задоволені, виїжджають на дві години в лісосмугу, заряджаються і повертаються назад.
Девайси постійно вдосконалюють. Наступні, наприклад, відправлятимуть у спеціальних наплічниках.
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