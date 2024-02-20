На Майдані виконували більше патріотичні пісні. Щоб підтримати дух всіх, хто там був.

Під час Революції Гідності вірші та пісні стали символами вольової боротьби. Вони не лише підтримували народ, а й об'єднували всіх українців. Які саме символи народного духу звучали на Євромайдані у 2014-му? Чому пісня "Пливе кача", як один з головних символів народного болю, став несподіванкою для виконавців. Про все дізнавалась Валерія Глущенко.

Андрій Капраль, соліст вокальної формації "Пікардійська терція":

На Майдані виконували більше патріотичні пісні. Щоб підтримати дух всіх, хто там був. Тому ми не хотіли виконувати, як ми називаємо, тягучки. Ми гріли та рухали, гріли людей. Бо людям і так було не весело і важко.

Але саме ця "тягучка" і досі викликає біль у людей, що стояли на Майдані. Під "Пливе кача" у виконанні гурту "Пікардійська терція" люди прощалися з першими загиблими під час Революції Гідності. То була не запланована мелодія, розповідає соліст Андрій Капраль. Усе сталося випадково.

Андрій Капраль, соліст вокальної формації "Пікардійська терція":

Несуть труни перших трьох загиблих, а потім ми ще й взнали, що саме "Пливе кача" - це улюблена пісня Михаїла Жизнєвського - білоруса. І тут його ховають, і Євген каже: Слухайте, я стою на сцені, а на Майдані тисяч 70 люде і така тиша мертва. Я не знав, що робити. І я щось згадав, і треба було хоч щось поставити, якусь музику. А там лежали диски. Бо музиканти не цілодобово виступали. І він взяв диск наш.

У лютому 2014-го під сумну й пронизливу "Пливе кача" на Майдані проводжали в останню путь Героїв "Небесної сотні".

Андрій Капраль, соліст вокальної формації "Пікардійська терція":

Ми її не виконували рік. Бо от як почались події на Майдані. І як почали ховати людей... Я навіть, чесно кажучи, слухати її не міг. Я, їдучи в автівці, зупинявся і плакав.

Пісня часто лунала на Майдані. І не лише зі сцени.

Просто на вулиці у центрі Києва одного дня з'явилося піаніно. Час від часу там гуртувалися люди, аби заспівати.

Державний Гімн на Майдані лунав іноді по кілька десятків разів на день. На хвилину люди кидали всі справи та єдналися у виконанні "Ще не вмерла України".

Кадри концерту гурту "Океан Ельзи" у грудні 2013-го облетіли весь світ. Здається, в центрі Києва взагалі немає вільного місця: з висоти пташиного польоту Майдан Незалежності наче море ліхтариків.

Сцена Майдану стала центром протесту. Звідси лунала важлива для учасників Революції Гідності інформація. Тут маловідома раніше пісня могла перетворитися на символ спротиву.

Це кадри грудня 2013-го. На сцену виходить гурт із Білорусі "Ляпіс Трубецькой".

За кілька днів після трагічних подій лютого 2014-го в них вийде пісня, що стане ще одним символом спротиву людей проти свавілля влади. 2022-го, після початку великої війни, вони виконають своїх "Воїнів світла" українською мовою.

Руслана, "Плач Єремії", "Козак Систем", "Тартак". Десятки відомих гуртів і виконавців можна було побачити на сцені Майдану і просто у натовпі.

Вже після Майдану побачила світ композиція, що й досі має символічне значення для українців.

Пісня у виконанні литовського хору музичного театру "Клайпеди" - це покладені на музику рядки ровесниці Незалежності України Анастасії Дмитрук.

Анастасія Дмитрук, поетеса:

Я його написала якраз після Майдану. На річницю після розстрілів на Майдані. Якраз вже з початком анексії Криму. Десь в березні. Це була така акумульована злість.

З Анастасією ми йдемо там, де 10 років тому стояли десятки тисяч людей. Сюди й сама дівчина часто приходила в дні Революції Гідності.

Були барикади, тут були бочки, грілися навколо, сідали та знайомились з іншими учасниками революції. Не було от такого улюбленого місця. Приходили, ходили, розмірковували про перспективи.

Анастасія переконана: колись саме сюди, на Майдан, українці вийдуть святкувати Перемогу. І неодмінно співатимуть пісні, що стали символами спротиву ворогу.

Анастасія Дмитрук, поетеса: