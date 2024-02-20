Державне бюро розслідувань розслідує злочини проти Майдану, понад 100 справ уже передано до суду. Загалом за 4 роки розслідування ДБР "справ Майдану" було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"Ці люди, високопосадовці обвинувачуються за організацію терористичних актів, за перевищення влади. Слідство доводить 111 стаття Кримінального кодексу, а саме державна зрада, що суд має винести і врахувати ще умови і рішення тих високопосадовців, які були ухвалені тоді у 2013-2014 роках.

Є ряд фігурантів, а найголовніше, що після того, як матеріали справ Майдану були передані в 2020 році до ДБР, було продовжено досудове розслідування і багато матеріалів, практично усі, що стосуються тих подій, які були в наявності ДБР, це 82 кримінальних провадження, обвинувальні акти або направлені до суду, або на етапі направлення до суду.

І ми говоримо про головних керівників того періоду. Це екс-президент Янукович, це тодішній очільник "Беркуту "Кусюк, це очільник СБУ та його заступник. Це також очільник міністерства оборони і його заступник, керівництво МВС та інші.

Усі вони в заочній формі поки що постають перед судом. Але будь-яка заочна форма може перетворитися в очну, якщо їх вдасться затримати і судити очно. І всі ці кримінальні провадження і обвинувачення закінчаться вироками.

А вироки за такими статтями досить суворі - це може бути довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Судовий процес триває, але для того щоб розглядати справи в яких буде фігурувати державна таємниця, це має бути спеціальний склад суддів , тому зараз визначаються склад суддів і суд, який розглядатиме справи, де фігурують ці високопосадовці, які обвинувачуються в організації терористичних актів, перевищені влади та державній зраді...

У справах Майдану уже є 40 вироків, де фігурує 49 осіб, тобто 49 осіб отримали реальні вироки.

Нагадаю, що у справазх Майдану - це 15 тисяч томів, а це 2,5 тисячі епізодів злочинних дій", - розповіла речниця ДБР.