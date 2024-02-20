Космічна ядерна зброя. Захід стурбований даними розвідки про російську розробку протисупутникової технології. Чим вона загрожує людству та чи наблизився світ до космічних війн - розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька з Лондона.

Нова загроза з боку росії. На цей раз в космосі. Американська розвідка каже про активну розробку протисупутникової ядерної зброї. Найімовірніше йдеться про технологію, яка одночасно зможе виводити з ладу сотні супутників, які обертаються навколо Землі.

Зараз на різних орбітах близько 8 тисяч супутників. Половина - відповідає за зв'язок. Серед них і Старлінки Ілона Маска. Ще понад 2 тисячі ведуть спостереження за Землею, зокрема і сотні військових. А ще понад 300 - навігаційних супутників.

Кожна людина в повсякденному житті користується даними супутників. Вони допомагають спрогнозувати погоду і забезпечують точність карти GPS в мобільному телефоні. Від них залежать екстрені служби, вони змінили хід сучасних війн. Супутники надають доступ до території за лінією фронту - відстежують рух противника, переміщення техніки та наслідки атак.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США:

Будь-які протисупутникові засоби повинні викликати загальне занепокоєння. Оскільки навколо Землі щодня кружляють приватні та державні супутники. Вони роблять багато речей. Ми говорили про деякі з них, зв'язок, командування та контроль, транспорт, метеорологія. Є багато речей, які супутники роблять для всього населення Землі, тому будь-яка технологія, яка може порушити цю роботу і матиме вплив на роботу цих служб на Землі, має хвилювати усіх.

Перший супутник, який так і назвали "Супутник-1", вийшов на навколоземну орбіту в 1957-му році. Його запустив СРСР. Він працював від хімічного акумулятора, як і інші ранні космічні апарати. Але зараз майже всі використовують сонячні батареї. росія ж хоче повернутися до застосування ядерного реактора. Радянський Союз запустив у космос всього 33 ядерних супутники. Мінімум три з них впали на землю, решта відпрацьованих ядерних реакторів так і залишаються дрейфувати на орбітах космічним сміттям. З 1988 року СРСР більше не запускав ядерні супутники. Але проєкт не закрив.

Барт Гендрікс, експерт із російської військової космічної програми:

Ми знаємо, що росіяни відновили програму ядерних супутників у 2014-му. Виглядає, що саме тоді започаткували цей суперсекретний ядерний проєкт протисупутникової зброї.

На Заході переймаються, що новий російський ядерний супутник завдяки потужному зарядові енергії зможе послати пульс електромагнетичної енергії. А вона підсмажить проводку сотень, якщо не тисяч супутників, і виведе їх з ладу. Шкоди може завдати й Міжнародній космічній станції. Три роки тому, перед повномасштабним вторгненням, галасу наробило збиття росіянами власного супутника. Він був старим і недіючим. Таким чином москва показала, що має протисупутникову ракету, і може вивести війну в космос, якщо вважатиме за потрібне.

Ліон Панетті, ексміністр оборони США, ексголова ЦРУ:

Якщо росія зможе зробити нас сліпими в плані збору інформації із супутників, то не майте жодних сумнівів, що це було б актом війни, бо це б загрожувало нашій національній безпеці

І якщо протисупутникових ракет потрібно багато, і США зможуть доволі оперативно реагувати на такі збиття - завдяки резервним супутникам, то ядерний двигун зміг би забезпечити виведення з ладу великої кількості об'єктів одночасно.

Пет Райдер, речник міністерства оборони США:

Як ви знаєте, космос став більш завантаженим і змагання за першість у ньому не припиняються. А у світлі наростаючої загрози від стратегічних суперників у космосі, кілька років тому ми заснували Космічне командування повітряних сил та Космічні сили США, щоб зберігати прицільну увагу на цій життєво важливій сфері й щоб забезпечити наявність натренованих та готових космічних професіоналів, завданням яких є захист американських інтересів у космосі.

Понад пів століття тому в космосі вже прозвучали кілька ядерних вибухів. Спочатку у верхніх шарах земної атмосфери випробування провели американці. Потім радянський союз. У 63-му Вашингтон і москва уклали угоду про заборону ядерних випробувань в атмосфері, космосі й у воді. А у 67-му кремль разом зі 130 іншими країнами підписав договір, який забороняє розміщення зброї масового знищення у космосі. Поки що в Білому домі наголошують, мова йде лише про ядерний заряд, а не ядерний удар.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США:

Ми не говоримо про зброю, яку можна використовувати для нападу на людей або для фізичного знищення тут, на Землі. Тим не менш, ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і продовжуватимемо сприймати її дуже серйозно.

В Америці впевнені, що безпосередньої загрози для США, України чи інших держав немає. І поки що москва лише працює над підготовкою до розміщення ядерної зброї у космосі. Але це свідчить про те, що загроза війни у космосі стає все реальнішою.