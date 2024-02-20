Анастасія Манєвська втретє поспіль завоювала "срібло" чемпіонату Європи [ Редагувати ]
Українка Анастасія Манєвська втретє в кар'єрі стала віцечемпіонкою Європи з важкої атлетики. На першості Старого Світу в Софії (Болгарія) спортсменка здобула "срібло" у ваговій категорії до 87 кг.
Анастасія посіла шосте місце у ривку (102 кг) та друге у поштовху (128 кг), які у сумі двоборства принесли їй ще одне "срібло" (230 кг).
Для 25-річної важкоатлетки із Запоріжжя це вже третя поспіль велика срібна медаль на континентальних першостях.
У збірної України 12 медалей (5 золотих, 6 срібних, 1 "бронза") чемпіонату Європи в Софії за день до завершення змагань.
Нагадаємо, ранішщ Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики.
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