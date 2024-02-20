У День Героїв Небесної Сотні президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Президентське подружжя встановило лампадки біля пам’ятного хреста на місці загибелі активістів на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Хрест встановлений громадськістю в березні 2014 року на місці розстрілів учасників Революції Гідності. У майбутньому він має стати частиною Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності.

У церемонії вшанування пам’яті також взяли участь представники дипломатичних установ.