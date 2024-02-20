З одного боку чоловіки з фанерними щитами, з іншого - повністю екіпіровані беркутівці та невідомі снайпери.

Майдан 2014-го. Революція, яка змінила все: політичний курс країни, владу і насамперед нас самих.

Революція Гідності. І саме ця чеснота - основна цінність, яку вдалось зберегти українцям. Спочатку всупереч побиттю і розстрілам з боку силовиків, а зараз попри повномасштабне вторгнення з боку росіян. Як українців змінив Майдан? Далі - у сюжеті Євгена Лесного.

Ці кадри 20 лютого 2014 року шокували світ.

Уявити собі, щоб у центрі столиці однієї з європейських держав розстрілювали неозброєних людей, було неможливо. З одного боку чоловіки з фанерними щитами, з іншого - повністю екіпіровані беркутівці та невідомі снайпери.

Саме таким побачили глядачі всіх світових інформагенцій кульмінацію Революції гідності. Таким 20 лютого 2014 го закарбувався у пам'яті українців. Кривавим. Із запахом гарі від покришок. Мовчазними сльозами під час прощання з загиблими.

Той день, десять років тому, киянка Наталія Хабарова добре пам'ятає. За всі ці роки вона вперше пішла на Майдан. І то лише, щоб поділитися з нами спогадами. Каже, десять років пройшло, а згадувати досі боляче.

Наталія Хабарова, пенсіонерка, учасниця Революції гідності:

Я в цю сторону взагалі не дивилася. У нас було завдання донести цю їжу. Я старалася не дивитися нікуди. Просто ми йшли, дивились під ноги. Й раптом якась людина впала.

Борис Хмелевський на Майдані був з перших днів. 18-річний студент-медик приїхав з Полтави, бо бачив для себе в України лише один шлях - до Європи. І все, що відбувалося на Майдані, його думку лише підтвердило.

Борис Хмелевський, сержант ЗСУ, учасник Революції Гідності:

Бачив тіла, які складали на Майдані, бачив тіла, які складали в КМДА. Звичайно бачив. Це були не перші тіла, які я побачив померлих під час Революції, але в мене на той час викликало одночасно й жах, й розуміння того, що немає ніякого шляху назад.

Спогади того шокуючого ранку в центрі Києва у всіх майже однакові.

Ігор Луценко, учасник Революції Гідності, депутат ВРУ 8 скликання, військовослужбовець ЗСУ:

Емоційно більш вражаючим була ця картина, яку важко повністю передати, коли біля КМДА на Хрещатику люди возили цих поранених, коли пікапи першої допомоги й одночасно литаври у величезні барабани. Це була атмосфера середньовічної битви, мабуть.

Лише в той день на Майдані загинуло 47 людей. Загалом під час Революції Гідності - понад 100. Їх потім назвуть Небесною сотнею.

Це відео з фільму, що я знімав 8 років тому. Тоді після розстрілу на Майдані пройшло всього 2 роки. Акторка та співачка Алла Мартинюк тоді везла гуманітарну допомогу військовим в АТО.

Алла Мартинюк, волонтер, акторка, учасниця Революції Гідності:

У готелі Україна хлопців дуже довго не перекладали на ті столи. Я тоді дуже довго не могла спати. Я тоді почала приймати тозіпам - серйозні препарати. Я пила коньяк, щоб розслабитись. Це було неможливо.

А це вже свіжі кадри. Знято кілька днів тому. Алла так саме займається гуманітаркою. Тільки масштаби інші. Та на акторську кар'єру не залишилось взагалі часу.

Алла Мартинюк, волонтер, акторка, учасниця Революції Гідності:

Я після думала, що такі зміни у нашої держави - ніщо. Саме страшне ми вже пережили. Й надалі нас чекає світле майбутнє.

На жаль, світле майбутнє ще й досі мрія. Революція, яка для багатьох була проти бандитського режиму Януковича, переросла у боротьбу українців проти імперських амбіцій росіян.

Алла Мартинюк, волонтер, акторка, учасниця Революції Гідності:

Ми розуміємо, що поки жив наш один з головних ворогів - путін, все одно б це сталося. Вони вважають що це їх земля.

Російська пропаганда щодня толочить: якби не ваш Майдан - ніякої війни б не було.

Борис Хмелевський, сержант ЗСУ, учасник Революції Гідності:

Якби не Революція Гідності, можливо, цієї війни не було б. Була б просто окупація без війни, не силовим шляхом. Чи було б нам краще - однозначно ні. І Майдан - це було найправильніше рішення на той момент.

Зараз кожен українець по-своєму сприймає, чи досягла Революція 2014 року власної мети. Головні зміни точно відбулися.

Володимир Фесенко, політолог:

Україна вже 10 років, а зараз ще швидше, рухається шляхом європейської інтеграції. Ми вже отримали статус кандидата члена ЄС. Ядро майданівців. Там вони виступали за те, щоб було підтверджено європейський вибір України. Має бути відновлена інтеграція України. І, безумовно, на той час виступали проти розвороту України в бік росії. Це була неформальна, але вимога більшості Майдану.

Не подолали поки остаточно головного нашого внутрішнього ворога - корупцію. Та й з деякими реформами досі гальмування.

Володимир Фесенко, політолог:

У людей були очікування, що Україна швидше піде шляхом реформ, боротьби з корупцією, оновлення й соціальної та економічної систем. Значна частина цих очікувань не була реалізована.

Ігор Луценко, учасник Революції Гідності, депутат ВРУ 8 скликання, військовослужбовець ЗСУ:

З корупцією ми поки ще програємо. З одного боку, народ нібито має певний запит та вважає, що це погано. З іншого боку - не розуміє, як це побороти.

Для киянки Наталі Хабарової важливою перемогою Майдану стала свідомість українців.

Наталія Хабарова, пенсіонерка, учасниця Революції Гідності:

Запитувати треба в себе. Звичайно, завжди можна сказати: хтось десь винен, а якщо хочеш запитувати з себе, то маєш брати участь у житті країни.

Голова Верховного суду за ґратами. Таке десять років тому було неможливо навіть уявити. Реформа суду гальмує, але розголос у суспільстві робить свою справу. Депутати Верховної ради позбавилися недоторканості.

Українці за ці десять років не просто змінилися. А кардинально. Те, що раніше пересічними громадянами не сприймалося, зараз - норма. За даними соцопитуваннями, 67% українців погоджуються, що представники ЛГБТ спільноти повинні мати рівні права з іншими громадянами. Толерантне ставлення до меншин стає для українців нормою.

Тільки варто не забувати якою ціною даються ці зміни.

Руслан Сиксой, позивний "Ультрас":

Начинаем их отгонять, начинаем подниматься. Потом, помню, что мне что-то прилетело в голову. Потом, помню, что меня куда-то несут.

Це спогади Руслана з позивним "Ультрас" 8 років тому. Про події на Майдані 20 лютого 2014. Вже за кілька днів після Революції Гідності 18-річний хлопець записався добровольцем у Національну гвардію.

Він загинув у березні 2022 року під час початку повномасштабної російської агресії.

Десять років для повного, без емоційного усвідомлення будь-яких подій, - це насправді невеликий термін. Не встигли українці оговтатись від загибелі небесної сотні на Майдані 2014 року, як росія захопила Крим та почала війну на Донбасі. А далі повномасштабна агресія. Ще за 10 років нове покоління українців остаточно зможуть сказати, що вдалося, а що ні. Але вже зараз можна бути впевненим: Революція Гідності відкрила шлях українцям для самоусвідомлення - Україна не росія! Й ніколи її вже не буде!