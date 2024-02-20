Державне бюро розслідувань оголосило про ще одну підозру у державній зраді Володимиру Сівковичу, колишньому заступникові секретаря Ради національної безпеки та оборони за часів Януковича, за його участь у організації побиття студентів на Майдані.

Про це повідомили у ДБР.

Сівкович був завербований російськими спецслужбами ще наприкінці 90-х років, коли він працював кадровим офіцером у КДБ СРСР та ФСБ. Він виконував завдання вищого політичного керівництва росії щодо перешкоджання євроатлантичній інтеграції України. Документи свідчать, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки рф Ніколаєм Патрушевим під час консультацій делегацій РНБО обох країн у Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестів через відмову України від асоціації з ЄС.

Після початку студентських протестів на Майдані, Сівкович почав реалізовувати плани росії. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів.

Ці дії призвели до того, що через незаконні дії працівників правоохоронних органів 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження, більш ніж 300 учасників були змушені тікати з центру міста та ховатись у Михайлівському соборі. Ці події спричинили суспільно-політичну кризу та масові протести проти діючого на той момент політичного керівництва країни.

Події на Майдані значно ускладнили консолідацію владних структур для протидії "гібридній війні" росії проти України та анексії територій. Сівкович створив передумови для активних дій росії щодо окупації частини української території.

В даний час підозрюваний переховується від слідства та суду на території росії та є одним з лідерів антиукраїнського руху, створеного російськими спецслужбами.