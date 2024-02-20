Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України [ Редагувати ]
Уряд Швеції оголосив найбільший пакет військової допомоги Україні вартістю 7,1 млрд шведських крон (630 млн євро).
Цей пакет вже є 15-м, який Швеція передає Україні.
Збройні сили України отримають:
- 10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
- 20 десантних катерів;
- підводне озброєння, таке як міни і торпеди;
- зенітні системи типу Robot 70;
- протитанкові роботи моделі TOW;
- гранатомети з боєприпасами;
- артилерійські боєприпаси;
- ручні гранати;
- гранатомети Carl Gustaf ;
- медичне обладнання;
- автомобілі швидкої допомоги;
1 мільярд крон спрямують на закупівлю військової техніки через різні фонди, ще 1 мільярд - на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90 для України.
400 млн крон спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.
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