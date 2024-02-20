лукашенко знову погрожує ворогам "неприйнятною шкодою" [ Редагувати ]
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко знову загрожує своїм ворогам "неприпустимими наслідками".
Про це повідомляє Белта із посиланням на заяву Лукашенка на нараді 20 лютого.
Ми маємо все необхідне, щоб гарантовано захистити себе і, як кажуть військові, завдати противнику неприйнятної шкоди... Бути максимально готовими до нейтралізації ризиків і загроз, - сказав лукашенко.
Він нагадав, що на території країни розташована тактична ядерна зброя.
Сьогодні це найважливіший елемент стримування будь-якого противника, - заявив самопроголошений президент.
Нагадаємо, білоруський диктатор олександр лукашенко підписав закон про довічні гарантії президенту білорусі.
по темі
Космічна ядерна зброя. Захід стурбований даними розвідки про російську розробку протисупутникової технології. Чим вона загрожує людству та чи наблизився світ до космічних війн?
Інформація вказує на те, що російська федерація веде дослідження та розробку ядерної космічної зброї, яка має потенційно використовувати енергетичні хвилі при вибуху з метою нейтралізації значної кількості комерційних і урядових супутників
Білорусь запровадила режим "контртерористичної операції" на кордоні з Україною. Оголосили його у Лельчицькому районі, який межує на півдні з Сарненським районом Рівненської області. Населення просять зберігати спокій та підкорятися вимогам силовиків. Інші подробиці не наводяться
Кореспондентка "Подробиць" побувала на межі з Білоруссю і на власні очі бачила, як розбудовано лінію оборони. Вона стверджує: кордон укріпили так, що й пташка непоміченою не перетне. Її репортаж з-під білоруського кордону - далі.
лукашенко видав указ, який дозволяє військовослужбовцям використовувати вогнепальну, бойову зброю та спецзасоби проти громадян