Повернувся з війни, виграв грант та відкрив кав'ярню. У місті Чорноморськ на Одещині власну справу започаткував двадцятирічний захисник України. Гроші він отримав від Українського ветеранського фонду. Тепер у закладі безкоштовна кава для побратимів, а для самого власника - це ще й додаткова реабілітація.

Як працюють грантові програми для учасників бойових дій - далі у нашому сюжеті.

У військкоматі він був уже о восьмій ранку двадцять четвертого лютого двадцять другого року: на фронт Антон Желуніцин пішов у перший день великої війни. Тоді йому було лише вісімнадцять років.

Антон Желуніцин, учасник бойових дій:

Хто як не я, тому що багато хто забоявся та я розумів, що нас не так багато піде добровольців, котрі зможуть виконувати свій обов'язок. Ну, трошки я такий, можна сказати, сміливий в цьому плані чоловік.

На той момент Антон ще був студентом, навчався на останньому курсі коледжу. Вже коли перебував в окопах - заледве не зірвався його захист диплому: не хотіли допускати до атестації.

Ну, вони спочатку не повірили, що я воюю, вони подумали навіть: кудись поїхав та взагалі втік. Але командир написав прямого листа до мого коледжу: вийшло так, що я захищав свій диплом на полі.

Далі - запеклі бої: Антон був артилерійським розвідником у складі Двадцять восьмої бригади імені Лицарів зимового походу. Звільняв Херсонщину під щільним вогнем противника, під Бахмутом - воював проти вагнерівців. Усюди, каже, було дуже важко.

Антон Желуніцин, учасник бойових дій:

У них була тактика: що вони спочатку відправляють м'ясо - це зеки, якісь там алкаші. Коли вже це м'ясо наша піхота відстрілювала та ми, як артилерійські розвідники, снарядами їх накривали, то після них вже йшла спецура, і вони атакували двадцять чотири на сім.

Торік, у травні, за сімейними обставинами Антон демобілізувався та повернувся до рідного Чорноморська. Тут побратими підказали подати заявку на отримання гранту, щоб відкрити кав'ярню, про яку давно мріяв чоловік. Антон написав бізнес-план, захистив та вже у вересні отримав п'ятсот тисяч гривень від Українського ветеранського фонду при Міністерстві у справах ветеранів.

Антон Желуніцин, учасник бойових дій:

Там дуже відповідально до цього ставляться. Якщо ти є переможцем цього гранту, то тобі через два тижні вже виплачуються кошти за перший етап, котрий вказано у кошторису.

Грантові кошти ветеран витратив на оренду приміщення, ремонт, придбання обладнання (зокрема, потужної кавомашини) - і ось днями відкрив свою кав'ярню. Головна ідея - затишок, вишукані напої та десерти.

Кошти ще пішли на придбання столиків, стільців, на придбання диванів, а також це вітрина, в котрій знаходяться кондитерські вироби.

У планах - працевлаштувати у кав'ярню також ветеранів, а поки, одна з родзинок, - тут завжди безкоштовна кава для військових, рятувальників, медиків "швидкої допомоги" та поліцейських.

Марія Дуброва, співробітниця кав'ярні:

Дуже великий спектр емоцій, коли ти бачиш очі, котрим говорять: нетреба кошти, не треба платити - це безкоштовно: ви робите багато для нашої країни, захищаєте всіх нас, тому ми даруємо вам каву - це те, що ми можемо зробити для вас, для вашої посмішки, щоби ви були трохи щасливішими!

Сам Антон каже: для нього підприємництво стало свого роду психологічною реабілітацією. Адже спочатку відчував нестачу адреналіну, до якого звик на фронті, а тут гострих відчуттів, під час планування бізнесу, - хоч греблю гати.

Антон Желуніцин, учасник бойових дій:

Взагалі, я вважаю, що кожний ветеран, котрий повернеться з фронту, має це спробувати, тому що в кожного нашого ветерана є лідерські здібності та героїчні, сміливі. Та бізнес - це саме для тих, хто героїчно себе поводить та сміливо, тому що ти не знаєш, що в тебе буде: сьогодні будуть в тебе продажі, не будуть, будуть в тебе клієнти або ні.

На сьогодні для відкриття власної справи ветеранський фонд пропонує учасникам бойових дій та членам їхніх родин гранти від п'ятисот тисяч до трьох мільйонів гривень. Підготувати документацію допомагають громадські організації. У випадку Антона це був один із таких хабів. Тут є і менторський супровід, і консультації щодо усіх підводних каменів.

Уляна Громович, представниця громадської організації Veterans HUB ODESA:

Знаєте: коли ти знаєш уже свою заявку, ти в неї закохався і ти уже знаєш: Боже, то все вже моє, я це реалізую, я це бачу і ти уже весь у мріях і хочеш все реалізувати. А ми такі, знаєте, як суворі кардинали кажем: ой, а подивися, там треба на це звернути увагу і це треба виправити, бо колись воно тобі там аукнеться.

За два роки реалізації програми, ветеранський фонд профінансував понад пів тисячі бізнес-проєктів колишніх військовослужбовців. Найближчими ж днями мають стартувати вже нові конкурсні відбори для отримання грантів.