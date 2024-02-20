Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипали збіжжя [ Редагувати ]
Протести в Польщі призвели до блокування залізниці біля пункту пропуску "Медика-Шегині".
Кореспондентка "Суспільного" повідомила, що протестувальники розсипали збіжжя з вантажного вагону.
Раніше польські фермери оголосили про намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів 20 лютого.
по темі
Польські фермери планують заблокувати не лише прикордонні переходи, а й вузли зв’язку та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів на кордоні з Україною
Європейська комісія прийняла рішення, яке частково відступає від правил щодо залишення земель під паром, на які фермери висловлювали протести
Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, виступив від імені фермерів і виразив вибачення за висипане українське зерно.
До пункту пропуску "Чоп-Захонь" завезли трактори й сільськогосподарську техніку. Чимало зібралось і людей. А от як вплинув протест на пропускну спроможність на КПП?
Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю обговоритити з польськими урядовцями ситуацію на кордоні. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні 15 лютого