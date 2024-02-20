Британська розвідка спрогнозувала дії російської армії після захоплення Авдіївки [ Редагувати ]
Після захоплення Авдіївки російська армія, ймовірно, спробує продовжити наступ на захід, але у неї не вистачить боєздатності для цього.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.
За даними зведення, минулого тижня російські війська захопили контроль над Авдіївкою і коксохімічним заводом на північ від міста, які були об'єктом запеклих боїв з жовтня 2023 року і перебували на лінії фронту з 2014 року.
За даними британської розвідки, українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки.
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