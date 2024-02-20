Після захоплення Авдіївки російська армія, ймовірно, спробує продовжити наступ на захід, але у неї не вистачить боєздатності для цього.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

За даними зведення, минулого тижня російські війська захопили контроль над Авдіївкою і коксохімічним заводом на північ від міста, які були об'єктом запеклих боїв з жовтня 2023 року і перебували на лінії фронту з 2014 року.

За даними британської розвідки, українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки.

Нагадаємо, 110-та бригада ЗСУ визнала, що її поранених бійців, яких за наказом командування залишили в укріпрайоні "Зеніт" в Авдіїві після відходу українських сил, розстріляли росіяни.