Німеччина, ймовірно, має намір передати Україні ракети Taurus. Про це пише Bild.

Правляча коаліція "Світлофор" розробила секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння.

Голосування щодо цього пакету допомоги планується провести в Бундестазі вже цього тижня.

Крилаті ракети Taurus, про які давно просить Київ, у цьому проекті прямо не згадуються, однак у ньому йдеться про "постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, щоб Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського агресора, - вказано у повідомленні.

Ракети Taurus підходять для цієї мети, оскільки вони можуть досягати цілей на відстані понад 500 кілометрів. Варто відзначити, що Франція та Велика Британія вже поставили Україні свої крилаті ракети Scalp та Storm Shadow, але вони вважаються менш ефективними, ніж Taurus.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, висловлюючи обурення можливістю війни з росією, закликав Європу та НАТО активно готуватися до "найгіршого сценарію".