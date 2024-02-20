Німеччина готується передати Україні ракети Taurus [ Редагувати ]
Німеччина, ймовірно, має намір передати Україні ракети Taurus. Про це пише Bild.
Правляча коаліція "Світлофор" розробила секретну пропозицію щодо постачання Києву більшої кількості боєприпасів, транспортних засобів та систем озброєння.
Голосування щодо цього пакету допомоги планується провести в Бундестазі вже цього тижня.
Крилаті ракети Taurus, про які давно просить Київ, у цьому проекті прямо не згадуються, однак у ньому йдеться про "постачання додаткових систем зброї дальньої дії та боєприпасів, необхідних для того, щоб Україна могла здійснювати цільові атаки на стратегічно важливі цілі далеко в тилу російського агресора, - вказано у повідомленні.
Ракети Taurus підходять для цієї мети, оскільки вони можуть досягати цілей на відстані понад 500 кілометрів. Варто відзначити, що Франція та Велика Британія вже поставили Україні свої крилаті ракети Scalp та Storm Shadow, але вони вважаються менш ефективними, ніж Taurus.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, висловлюючи обурення можливістю війни з росією, закликав Європу та НАТО активно готуватися до "найгіршого сценарію".
по темі
Німеччина обіцяє надати Україні додаткову військову допомогу на суму €100 мільйонів
І закликає українських біженців давати свідчення. Скільки матеріалів вже вдалося зібрати? Чи проводять кримінальні провадження? І чи вдасться, на думку німців, притягнути до відповідальності президента рф путіна?
Нові безпекові угоди, пакети допомоги та домовленості про співпрацю з різними країнами. У Мюнхені завершився триденний глобальний форум. Україну представляла численна делегація урядовців та парламентарів на чолі з Президентом України. З якими результатами вони повернулись до Києва - підсумувала Ірина Іванова.
росія тримає у Чорному морі два кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна передасть Україні всю свою артилерію