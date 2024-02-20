Мобілізація в Україні: нардеп заявив, що діти ухилянтів не зможуть вступити до ВНЗ [ Редагувати ]
Якщо громадяни не будуть виконувати мобілізаційне законодавство, держава матиме право відмовляти їм у послугах.
Про це заявив нардеп від "Батьківщини", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтервʼю Telegraf.
Політичне керівництво пропонує такі варіанти: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ, - заявив Івченко.
Нардеп відповів на заклики про те, що така відмова видається неконституційною.
А скажіть, конституційно, коли ви маєте захищати свою державу, а ви не приходите в центри комплектування, не оновлюєте свої дані і не стаєте на військовий облік? Всі чоловіки в Ізраїлі стоять на військовому обліку. І у нас також всі мають стояти на обліку. Це не означає, що вони обов’язково будуть на "нулі" чи на війні. Але на обліку ти маєш стояти. Держава має знати, розраховувати на тебе чи ні. Це нормальний процес, - відповів він.
Нагадаємо, у Кривому Розі суд виніс вирок щодо чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від служби, призначивши йому тримісячний строк позбавлення волі.
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