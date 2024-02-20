Мати Навального звернулась до путіна із закликом віддати тіло опозиціонера [ Редагувати ]
Мати Олексія Навального записала звернення до путіна. Відповідне відео, у вівторок, 20 лютого, оприлюднив Telegram-канал ASTRA.
Жінка вимагає від російського президента володимира путіна видати їй тіло опозиціонера, щоб вона могла його "по-людськи поховати".
Крім того, прессекретар президента рф Дмитро Пєсков повідомив, що кремль не планує реагувати на вимоги Євросоюзу, зокрема верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, щодо організації міжнародного розслідування обставин смерті Олексія Навального. Про це повідомило пропагандистське агентство "РИА Новости".
Також BBC повідомило про те, що путін підвищив у званні до генерал-полковника внутрішньої служби першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань Валерія Бояринева через 3 дні після повідомлень про смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального.
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