Мати Олексія Навального записала звернення до путіна. Відповідне відео, у вівторок, 20 лютого, оприлюднив Telegram-канал ASTRA.

Жінка вимагає від російського президента володимира путіна видати їй тіло опозиціонера, щоб вона могла його "по-людськи поховати".

Крім того, прессекретар президента рф Дмитро Пєсков повідомив, що кремль не планує реагувати на вимоги Євросоюзу, зокрема верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, щодо організації міжнародного розслідування обставин смерті Олексія Навального. Про це повідомило пропагандистське агентство "РИА Новости".

Також BBC повідомило про те, що путін підвищив у званні до генерал-полковника внутрішньої служби першого заступника директора Федеральної служби виконання покарань Валерія Бояринева через 3 дні після повідомлень про смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального.