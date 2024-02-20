У тимчасово окупованому Севастополі екологічна ситуація стала катастрофічною через війну – масово гинуть дельфіни та птахи. Про це повідомляє "Кримський вітер".

За даними Telegram-каналу, на фото та відео зафіксовано лише малу ділянку пляжу поблизу парку "Перемоги". Біологи стверджують, що після початку російської війни кількість мертвих тварин зросла в рази.

Морські істоти гинуть від забруднення води хімічними речовинами, акустичних травм від вибухів та роботи гідролокаторів. Птахи переважно гинуть від забруднення води.

Нагадаємо, екологічний договір для України напередодні представили Президенту України члени Міжнародної робочої групи. Цей документ уже назвали безпрецедентним. Як в умовах війни компенсувати шкоду, завдану природі російською армією, а також чи можливо відновити втрачене - відповіді в нашому сюжеті.