Польські протестувальники почали більш жорсткі заходи щодо обмеження руху транспорту на кордоні з Україною. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.

Там зазначили, що польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Медика-Шегині". Термін завершення цієї блокади не вказувався.

Біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують обмежити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

З 13:00 до 16:00 польські протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидва напрямки прикордонного пункту "Зосін-Устилуг", пропускаючи лише вантажівки з гуманітарною допомогою.

До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на пункті пропуску "Корчова-Краківець" на виїзд з Польщі, крім тих, що перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси та легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися без обмежень.

Також поляки з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух на пункті пропуску "Гребене-Рава-Руська" в обох напрямках для всіх категорій транспортних засобів, крім тих, що перевозять критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу.

До 19:00 організатори польських протестів мають намір повністю заблокувати рух вантажівок на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" в обох напрямках.

Нагадаємо, польські протестувальники розсипали українське збіжжя з вантажного вагону на кордоні з Україною.