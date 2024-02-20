ГУР запускає оновлений "Головний бот розвідки" [ Редагувати ]
Головне управління розвідки Міноборони України оголошує про запуск оновленого "Головного боту розвідки".
Про це йдеться у повідомленні ГУР.
Ми дякуємо кожному, хто надсилав інформацію через офіційний телеграм-бот і тим самим наближав і продовжує наближати перемогу України над країною-агресором. Ми закликаємо всіх українців повідомляти про "Головний бот розвідки" своїм рідним, друзям та знайомим на тимчасово окупованих територіях, — йдеться у повідомленні.
У розвідці наголосили, що протягом двох років війни українці та всі, хто протистоїть військовій агресії росії, надсилали інформацію, яка допомогла:
- знищувати склади, споруди, техніку окупантів, кораблі тощо;
- здобувати важливу інформацію про сили та засоби ворога, дислокацію високопосадовців, колаборантів тощо;
- виявляти плани окупантів та діяти на випередження;
- фіксувати наслідки завданим окупантам ударів.
Якщо у вас є важлива для ГУР інформація, пишіть у офіційний телеграм-бот.
Більше інформації про "Головний бот розвідки" можна знайти за посиланням.
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