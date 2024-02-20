Головне управління розвідки Міноборони України оголошує про запуск оновленого "Головного боту розвідки".

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Ми дякуємо кожному, хто надсилав інформацію через офіційний телеграм-бот і тим самим наближав і продовжує наближати перемогу України над країною-агресором. Ми закликаємо всіх українців повідомляти про "Головний бот розвідки" своїм рідним, друзям та знайомим на тимчасово окупованих територіях, — йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що протягом двох років війни українці та всі, хто протистоїть військовій агресії росії, надсилали інформацію, яка допомогла:

знищувати склади, споруди, техніку окупантів, кораблі тощо;

здобувати важливу інформацію про сили та засоби ворога, дислокацію високопосадовців, колаборантів тощо;

виявляти плани окупантів та діяти на випередження;

фіксувати наслідки завданим окупантам ударів.

Якщо у вас є важлива для ГУР інформація, пишіть у офіційний телеграм-бот.

Більше інформації про "Головний бот розвідки" можна знайти за посиланням.