Псевдоактивіст Дмитро Перов продовжує розхитувати безпекову ситуацію в Києві. Цього разу він вивів групу молодих людей без певного роду занять на черговий незаконний пікет під стінами мерії, незважаючи на заборону масових акцій під час дії режиму воєнного стану.

І це – при тому, що раніше поліція вже розцінила дії Перова і ко як перешкоджання законній діяльності підприємців та завела на нього кримінальне провадження. Попри той факт, що будинок по вул. Франка, 26, не має офіційного статусу пам'ятки історії або архітектури, а забудовник отримав всі необхідні дозволи на проведення реконструкції, Перов і його команда продовжують публічно виступати проти цього, ігноруючи закон і спричиняючи загрозу громадській безпеці.

Чергова така «акція» відбулась у п’ятницю, 16 лютого біля стін КМДА, при цьому адекватно пояснити мотиви і методи своєї діяльності Дмитро Перов так і не зміг, повідомило у фейсбуці видання Kyiv City News.

Як зазначають журналісти, на пікет зібрались близько десятка прибічників Перова, котрий позиціює себе як «пам’яткоохоронця» – переважно молоді люди, що ніде постійно не працюють. Сам Дмитро Перов, помітивши медійників, сфотографував їх та заявив, що він нібито «встановлює тут порядок».

«Ми задали пану Дмитру декілька запитань. Перше і головне: якщо, як він стверджує, роботи у будинку за адресою Франка, 26 – незаконні, то чому ж замість того, аби звернутися до суду, зібравши усі докази, противники забудови проводять вуличні акції? Зі слів Перова, його команда нібито зверталась до поліції. Він також визнав, що як фізична особа не має повноважень звертатись до суду», – зазначають репортери.

Крім того, Перов вкотре заявив нібито про «відсутність дозвільної документації» у ТОВ «РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ», яке проводить роботи з реконструкції на території 120-річної будівлі по вул. Франка, 26.

Як наголошують журналісти, їхні слова, про те, що, за наявною інформацією, у дійсності забудовник має всі необхідні документи, Перов залишив без відповіді. Між тим відповіді так званого активіста свідчать: він прекрасно усвідомлює, що під час дії воєнного стану проведення масових зібрань у столиці є протизаконним. Адже саме на особливий режим він нарікнув, говорячи про неможливість проведення пікету біля стін поліції, яку звинувачує у «бездіяльності». То чому ж він не зважив за дану заборону, анонсуючи протестну акцію під КМДА?

У підсумку розмова псевдоактивіста з журналістами ледь не закінчилась конфліктом, оскільки абсолютно логічне питання репортерів про його ставлення до війни в країні і про те, чи не краще було б молодим чоловікам або мобілізуватись, або ж працювати й платити податки, замість участі в сумнівних акціях, чомусь викликало у Перова спалах агресії.

Так, «пам’яткоохоронець» заявив, що медійники начебто є «замовними» і відмовився відповідати на будь-які питання.Нагадаємо, ТОВ «РЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ» з метою здійснення своєї господарської діяльності завчасно запланувало проведення реконструкції аварійної будівлі за адресою вул. Франка, 26. Для цього підприємство отримало дозвіл на виконання будівельних робіт КВ012230511423. Відповідний проєкт було погоджено Мінкультом України, хоча будівля і не є пам'яткою архітектури чи об'єктом культурної спадщини. Також було проведено експертизу проєктної документації, яка отримала позитивний висновок.