У вівторок, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський звернувся учасників слухання Гельсінської комісії США на тему «Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України: уроки Нюрнберга». Відеозвернення було опубліковано на офіційному сайті президента.

"Шановний голово Вілсоне! Шановні члени Гельсінської комісії та всі захисники справедливості. Передусім я хочу подякувати комісії та всім, хто допомагає їй у роботі, за організацію цього важливого слухання. Важливого не лише з погляду роботи самої комісії. І не лише з погляду нашої спільної мети, а саме – притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Ваша робота важлива також і як цінний сигнал усім людям світу.

"Зараз слухання відбуваються в тій же залі, де після Другої світової війни правосуддя допомагало закласти основи нового й довготривалого захисту життя та людських прав. У залі 600, місці проведення історичних нюрнберзьких процесів над нацистськими чиновниками, суддя Верховного суду США Роберт Г. Джексон виголосив свою знамениту вступну промову. І з одного боку – погана новина, що й тепер, через стільки років, людству доводиться повертатися до Нюрнберзьких принципів, щоб покарати нове масштабне російське зло, що йде стопами Гітлера. А з іншого боку – все ж добра новина, що є кому повернутися до тих принципів і здійснити правосуддя. Наша з вами єдність працює заради блага наших народів та всіх людей світу", - сказав президент.

Спочатку порушуються права людини, потім спалахують війни. Це факт. І так само фактом має стати те, що реальне, чесне, надійне закінчення війни не може обійтися без повного відновлення справедливості для всіх тих людей, чиї права й життя були розбиті війною. Жодна війна не може бути по-справжньому завершена без притягнення до відповідальності тих головорізів, які розпалювали цю війну, вбивали й катували, депортували дітей і дорослих і які намагалися жорстоко загасити полум'я свободи та спротиву на окупованих територіях.

"Немає такого злочину проти людяності й життя, який би ще не скоїла путінська Росія й ті, хто працює на її божевільного диктатора. Світ бачив спалені російською армією українські міста й села. Кожен у світі принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території. Неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей. Ми знаємо поіменно майже 20 тисяч дітей, які були депортовані. І це, ймовірно, лише частина більшої кількості – реально могли бути депортовані сотні тисяч дітей. Дітей, яких Росія відмовляється повертати до рідних і на батьківщину. Дітей, яких вчать ненавидіти свободу. І ми також не повинні забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав", - додав Зеленський.

Раніше Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.