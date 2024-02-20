У вівторок, 20 лютого, зʼявилась інформація про те, що якщо громадяни не будуть виконувати мобілізаційне законодавство, держава матиме право відмовляти їм у послугах. Український депутат Давид Арахамія спростував цю інформацію.

Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації.

"Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", - додав він.

Нагадаємо, у Кривому Розі суд виніс вирок щодо чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від служби, призначивши йому тримісячний строк позбавлення волі.