Влада спростувала інформацію про те, що діти ухилянтів не зможуть вступити до ВНЗ [ Редагувати ]
У вівторок, 20 лютого, зʼявилась інформація про те, що якщо громадяни не будуть виконувати мобілізаційне законодавство, держава матиме право відмовляти їм у послугах. Український депутат Давид Арахамія спростував цю інформацію.
Спростовуємо черговий фейк, який, на жаль, розлетівся у ЗМІ. Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації.
"Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", - додав він.
Нагадаємо, у Кривому Розі суд виніс вирок щодо чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від служби, призначивши йому тримісячний строк позбавлення волі.
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