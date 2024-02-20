У північнокорейських ракетах, якими били по Україні, знайшли деталі з США та країн Європи [ Редагувати ]
Ракети Північної Кореї, які росія вже кілька разів використовувала для ударів по Україні, містять компоненти американських та європейських компаній. Про це сказано у звіті Conflict Armament Research, повідомляє CNN.
Британська організація Conflict Armament Research (CAR) вивчила 290 компонентів уламків північнокорейської балістичної ракети, які знайшли у січні у Харкові.
Згідно з результатами дослідження, 75% компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. При цьому ще 16% компонентів, виявлених у ракеті, були пов'язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, та 9% - з компаніями, зареєстрованими в Азії.
Ці компоненти переважно становили систему навігації ракети, яку виробили у Північній Кореї.
При цьому деталі, які вивчили дослідники, були виготовлені між 2021 та 2023 роками. Виходячи з цих термінів виробництва, у CAR стверджують, що ракета "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року" і вже в січні використовувалася росією проти України.
Північна Корея створила надійну мережу закупівель, здатну оминати режими санкцій, які діють протягом майже двох десятиліть.
Як розповіли у коментарі СNN представники CAR, організація не розкриватиме назви компаній, чиї деталі знайшли в ракеті. Це пов'язано з тим, що немає жодних доказів навмисних поставок компонентів до Північної Кореї.
Раніше ми писали про те, що КНДР заявила про розробку керованих снарядів для реактивних систем.
по темі
росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування один підводний ракетоносій. Існує загроза ракетного удару
Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу "повітря-земля" CRV7. Канадський уряд планував їх утилізувати
Поруч із селом Роботине в Запорізькій області відбувся трагічний інцидент, російські військові влаштували стрілянину, що призвела до смерті українських військовополонених
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін зробив заяву
Окупанти знизили кількість авіаударів по всій протяжності Таврійського напрямку