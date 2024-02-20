Окупанти знизили кількість авіаударів по всій протяжності Таврійського напрямку. Це може бути пов'язано зі знищенням ворожої авіації за останні дні. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефір телемарафону.

За минулу добу противник скоротив активність авіації, та за всю добу завдав лише 2 авіаудари на всій протяжності операційної зони ОСУВ "Таврія.

За його словами, це не йде в жодне порівняння з показниками минулого тижня, коли ці числа сягали 73 за добу.

Лиховій додав, що треба дивитися на продовження цієї тенденції.

Але "совпадєніє? нє думаю". Через успішну роботу нашої ППО на східному напрямку, коли одна за одною були уражені російські "сушки", зокрема й ті, які застосовують керовані авіабомби.

Раніше ми писали про те, що у ніч проти суботи, 17 лютого, деякі регіони росії атакували безпілотники.