"У ворога достатньо сил": командира 3-ї ОШБр про ситуацію в Авдіївці [ Редагувати ]
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін стверджує, що російські війська, розташовані поблизу Авдіївки, володіють достатньою кількістю ресурсів для того, щоб продовжити свій наступ та анексувати нові території в Україні. Про це повідомляється у Telegram-канал.
За його словами, наразі Третя штурмова бригада разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Однак інтенсивність боїв все ще дуже висока, хоча і не настільки жорстка, як була в самій Авдіївці.
При цьому основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине.
Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті росіяни мають достатньо сил для подальшого наступу.
Нагадаємо, 110-та бригада ЗСУ визнала, що її поранених бійців, яких за наказом командування залишили в укріпрайоні "Зеніт" в Авдіївці після відходу українських сил, розстріляли росіяни.
по темі
Певний час, перебуваючи в Авдіївці, деякі підрозділи Третьої штурмової були в повному оточенні
Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам бригади за гідний бій з ворогом в Авдіївці та повідомив про відхід на підготовлені позиції
У пʼятницю, 16 лютого, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські військові продовжують оборону Авдіївки
У четвер, 15 лютого, в СО "Таврія" заявили про те, що ЗСУ частково відходять з Авдіївки
Жителі Авдіївки, які пережили звірства окупантів та були врятовані "білими янголами" розповіли жахливі історії