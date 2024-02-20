Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін стверджує, що російські війська, розташовані поблизу Авдіївки, володіють достатньою кількістю ресурсів для того, щоб продовжити свій наступ та анексувати нові території в Україні. Про це повідомляється у Telegram-канал.

За його словами, наразі Третя штурмова бригада разом з іншими підрозділами зайняла визначені рубежі оборони навколо Авдіївки. Однак інтенсивність боїв все ще дуже висока, хоча і не настільки жорстка, як була в самій Авдіївці.

При цьому основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине.

Ми чітко усвідомлюємо, що в самому місті росіяни мають достатньо сил для подальшого наступу.

Нагадаємо, 110-та бригада ЗСУ визнала, що її поранених бійців, яких за наказом командування залишили в укріпрайоні "Зеніт" в Авдіївці після відходу українських сил, розстріляли росіяни.