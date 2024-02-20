Поруч із селом Роботине в Запорізькій області відбувся трагічний інцидент, російські військові влаштували стрілянину, що призвела до смерті українських військовополонених. Органи правопорядку розпочали ретельне розслідування щодо цієї події, здійснюючи відповідні дії згідно з міжнародними стандартами та законами, щоб встановити винних та вжити відповідних заходів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

20 лютого в інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії рф трьох українських захисників, узятих у полон.

Зазначається, що подія сталася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Раніше ми писали про те, що страта українських військових, які потрапили у полон до росіян, є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.